Autostrade, nel 2024 aumentano i pedaggi

Viaggiare in autostrada nel 2024 sarà ancora più costoso. La "sorpresa" per gli automobilisti, arrivata a una manciata di giorni da Capodanno, è contenuta in un articolo inserito nel decreto Milleproroghe approvato dal Consiglio dei ministri. A quanto ammonta la "doccia gelata"? Le indiscrezioni parlavano di un rincaro delle tariffe tra il 2% e il 2,5%, con il dato finale che si è attestato praticamente nel mezzo: +2,3%.

Autostrade, gli aumenti del 2024

Un'altra mini-batosta per gli automobilisti, confermata in una nota da Palazzo Chigi: "Nelle more degli aggiornamenti convenzionali, le tariffe autostradali sono incrementate nella misura del 2,3%, corrispondente all’indice d’inflazione (Nadef) per l'anno 2024. Gli adeguamenti rispetto a tali incrementi tariffari, in difetto o in eccesso, sono definiti con l’aggiornamento dei Pef".

"Il decreto Milleproroghe - si legge ancora nella nota, come spiega Today.it - differisce al 30 marzo 2024 il termine per la presentazione, da parte delle società concessionarie per le quali è intervenuta la scadenza del periodo regolatorio quinquennale, delle proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari (Pef) predisposti in conformità alle delibere dell’Autorità di regolazione dei trasporti e alle disposizioni emanate dal concedente e proroga, al 31 dicembre 2024, il termine per il perfezionamento dell’aggiornamento dei piani economici finanziari dei concessionari autostradali".

Negli anni passati l'aumento dei pedaggi autostradali avveniva quasi in automatico, ma dopo il crollo del ponte Morandi a Genova gli incrementi sono stati congelati per quattro anni. Dal 1° gennaio del 2023, gli aumenti sono ripartiti grazie al decreto firmato da Salvini e Giorgetti: +2% all'inizio dell'anno e a luglio un nuovo incremento di un ulteriore 1,34%.

Truzzi: "Contribuiscono ai profitti delle società autostradali"

Rincari "stroncati" da Furio Truzzi, presidente di Assoutenti: "Siamo contrari a questa scelta del Governo di ripetere il solito rito di anno nuovo e aumenta le tariffe ai caselli autostradali che apparentemente finalizzati a finanziare i lavori sulla rete, in realtà contribuiscono ai profitti delle società autostradali come confermano i bilanci degli ultimi 2 anni (solo Aspi oltre 1 miliardo nel 2022, 800 milioni nei primi nove mesi del 2023) tali aumenti vanno negati tanto più in assenza dei piani economico-finanziari come prevede Art".

"Sia rispettata la delibera dell’Autorità regolatoria dei trasporti - tuona Furio Truzzi -. Chiediamo al Parlamento di votare contro e di riportare la logica degli aumenti tariffari in una visibile e concreta maggiore erogazione di servizi e di sicurezza a giustificazione dei maggiori costi sostenuti dagli utenti. Siamo contro tali aumenti anche perché in un momento ancora delicato possono contribuire a ulteriori spinte inflazionistiche soprattutto per i beni di largo consumo, visto che l’88% delle merci nel nostro paese viaggia su gomma. Chiediamo al Garante dei prezzi un’analisi immediata e un intervento per scongiurare questo aumento".