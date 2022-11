'Storiella' sugli ebrei, in Regione non passa l'odg di 'solidarietà' alla comunità ebraica genovese

Si torna a parlare dell'episodio avvenuto nella sinagoga di Genova in occasione della Giornata Europea della Cultura Ebraica, con la 'storiella' dell'assessora Rosso che aveva provocato il gelo in sala.

Il consigliere regionale Fabio Tosi, M5s, ha presentato un ordine del giorno per esprimere solidarietà alla comunità ebraica, e commenta così la votazione: "Il centrodestra regionale ha perso ancora una volta l’occasione di mettere in pratica quella coerenza che ama calare a ogni piè sospinto: anziché nascondersi dietro l’astensione (o - peggio - il voto contrario di alcuni), avrebbe dovuto votare favorevolmente l’ordine del giorno per prendere le distanze da quanto accaduto in Sinagoga a Genova ed esprimere solidarietà alla comunità ebraica genovese dopo l’intervento imbarazzante dell’assessore comunale Lorenza Rosso nella Giornata Europea della Cultura Ebraica".

Nelle intenzioni di voto, Tosi ha ribadito: "Perché riteniamo che i gruppi di maggioranza avrebbero dovuto votare a favore? Perché ci vuole coerenza. Chi ha memoria, ricorderà come si siano sempre stracciati le vesti quando gli 'scivoloni' erano targati M5s (peraltro - e scusate se non è poco - senza mai offendere alcuna comunità o categoria). E lo hanno sempre fatto ululando ai quattro venti la propria indignazione. Si scoprono invece miracolosamente più comprensivi e morbidi quando a sparare stupidaggini (per non dire altro) è un loro esponente. Inutile cercare scusanti: l’assessore Rosso ha commesso uno scivolone imbarazzante e ingiustificabile e la destra farebbe una figura più accettabile se ne prendesse atto".