Museo dell'Acciaio, l'assessore Mascia incontra i comitati di quartiere di Cornigliano

Si è svolto questa mattina, dopo il tavolo comunale per il lavoro, al Genova Blue District, l’incontro tra l’assessore allo Sviluppo economico e al Lavoro Mario Mascia, insieme al consigliere delegato agli insediamenti Davide Falteri, convocato a seguito della richiesta ricevuta da "Cornigliano Bene Comune" a nome di 18 realtà del territorio (Comitato Cornigliano per la città; Civ Cornigliano, associazione Cornigliano Borderline, Celano boxe, bocciofila di Cornigliano, associazione Giustizia Sociale, Mercou de Zena, Viviamo Cornigliano, Lucani, Amici della Musica, Donne di Cornigliano, Auser, Arci Club Uguaglianza, Polisportiva Cornigliano, Cornigliano 268) per discutere della questione Museo dell’Acciaio.

"Ho molto apprezzato l'approccio costruttivo e propositivo di chi ha potuto partecipare all'incontro rivendicando la storia di lavoro e di sacrifici dei corniglianesi nell'epoca in cui l'industria siderurgica operava a pieno ritmo e chiedendo di non esporre il territorio a un dejavu del passato – spiega l’assessore Mascia –. Abbiamo raccolto le istanze che ci sono state rappresentate e gli spunti che vanno nel senso di implementare i servizi civici e gli spazi destinati alle guardie ecologiche volontarie e alle realtà associative. Sarà mia cura coinvolgere le amministrazioni municipale e comunale in tal senso e ho dato tutta la mia disponibilità a continuare il dialogo oggi intrapreso. Lo spirito di condivisione è importante nell’ottica dello sviluppo di progetti che rilancino il quartiere, anche dal punto di vista della valorizzazione turistica e culturale del patrimonio storico di Cornigliano".