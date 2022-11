Due sedie e un tavolino per parlare con i cittadini in strada: l'iniziativa del deputato Pastorino

Luca Pastorino, sindaco di Bogliasco e deputato del centrosinistra eletto alla Camera alle ultime elezioni politiche, ha lanciato una curiosa iniziativa per dialogare con il territorio e i cittadini.

Sabato 12 novembre 2022 iniziano infatti gli appuntamenti con "Il tavolino di Pastorino": due volte al mese il deputato si mette a disposizione nelle piazze, nei mercati, per le strade con un tavolino e due sedie per incontrare la popolazione e ascoltare proposte, problemi, necessità della comunità. L'agenda è consultabile online ed è possibile prenotarsi: ci sono appuntamenti ogni dieci minuti che si possono fissare direttamente dal sito internet al link https://lucapastorino.net/iltavolinodipastorino/.

"Dopo le elezioni e la campagna elettorale a diretto contatto con tutti i cittadini sento ancora più la necessità di raccogliere le istanze nate sul territorio per poter essere, a Roma, la voce delle persone e rispettare l'impegno preso prima delle votazioni". Così commenta Luca Pastorino.

I primi appuntamenti sono a Genova: sabato 12 novembre in piazza Martinez, poi venerdì 25 novembre in via San Vincenzo, il 2 dicembre in piazza Montano a Sampierdarena, il 10 dicembre in piazza Duca degli Abruzzi a Nervi.