Prima seduta del Parlamento dopo le elezioni per gli eletti liguri

Comincia ufficialmente oggi, giovedì 13 ottobre 2022 la diciannovesima legislatura italiana con l'ufficializzazione degli eletti alle elezioni politiche 2022 e l'elezione dei presidenti di Camera e Senato, in pole position Riccardo Molinari della Lega e Ignazio La Russa di Fratelli d'Italia.

È quindi ufficialmente iniziata anche l'avventura dei quindici parlamentari eletti in Liguria, ma la truppa sale a 17 considerando che si aggiungono due elette in altre regioni: Raffaella Paita, che sarà anche capogruppo del Terzo Polo al Senato, e Annamaria Furlan.

Gli eletti alla Camera dei Deputati

Dieci posti per gli eletti in Liguria alla Camera dei Deputati: per quanto riguarda il centrodestra Maria Grazia Frijia e Matteo Rosso, per la Lega Francesco Bruzzone ed Edoardo Rixi (il primo passa dal Senato alla Camera, il secondo già sottosegretario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), per Forza Italia Roberto Bagnasco (confermato) e infine Ilaria Cavo della Lista Toti, che ha commentato: "Onorata di fare parte della diciannovesima legislatura e di prendere posto ricordando, emozionata, tutti coloro che mi hanno sostenuto e avvertendo grande senso di responsabilità".

Due i seggi conquistati alla Camera dal Partito Democratico con Andrea Orlando e Valentina Ghio, che scrive: "Inizio la mia esperienza con grande emozione, energia e senso di responsabilità. In questi tempi complessi l'impegno sarà ancora più determinato per l'Italia e per la Liguria". Ai due esponenti Dem si aggunge l'indipendente Luca Pastorino, già parlamentare e unico eletto all'uninominale.

Infine il Movimento 5 Stelle con Roberto Traversi già sottosegretario e rieletto per il secondo mandato: "Si riparte più determinati che mai" ha commentato.

Ai dieci eletti in Liguria, come detto, si aggiunge Annamaria Furlan, eletta per il Partito Democratico in Sicilia, ma genovese di nascita.

Gli eletti al Senato

Cinque invece gli eletti in Liguria al Senato: Giovanni Berrino e Roberto Menia di Fratelli d'Italia e Stefania Pucciarelli della Lega (sottosegretario alla Difesa uscente) per il centrodestra; Lorenzo Basso del Partito Democratico per il centrosinistra e Luca Pirondini del Movimento 5 Stelle che ha parlato della nuova esperienza come "Un’emozione difficile da descrivere".

Ai cinque si aggiunge poi per il Terzo Polo Raffaella Paita, spezzina eletta però nel Lazio.

Gli auguri di Toti

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha inviato un messaggio a tutti i parlamentari: "Oggi il nostro nuovo Parlamento si riunisce e dà il via alla XIX legislatura. Donne e uomini scelti dagli italiani che iniziano un percorso di grande responsabilità. Il Paese aspetta risposte su tanti temi importanti, dal caro bollette fino alla crisi internazionale, passando per la crisi economica che stiamo affrontando. Per questo vi arrivi, da me e da tutta la Liguria, l'augurio di buon lavoro, con la raccomandazione di non dimenticarvi mai del ruolo fondamentale che avete: quello di rappresentare l'Italia e gli italiani".