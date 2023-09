Lodi e Rossetti in Azione, Richetti: "Azione all'opposizione" ma gli eletti lo smentiscono: "Noi da sempre con Bucci"

Il terremoto che si è scatenato nel panorama politico di Genova con il passaggio di una trentina di esponenti del Pd ad Azione, tra cui la consigliera comunale Cristina Lodi e il consigliere regionale Pippo Rossetti, sta coinvolgendo anche le altre forze politiche con una serie di botta e risposta. Anche perché Lodi e Rossetti hanno comunicato di voler continuare a stare all'opposizione sia in Comune sia in Regione.

Tra i primi a commentare la notizia, la senatrice ligure Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva. Il partito di Renzi e Azione, dopo essersi alleati in vista delle elezioni politiche, al Senato condividono lo stesso gruppo parlamentare mentre alla Camera si sono separati.

Paita (Iv): "Azione ha scelto l'opposizione, noi restiamo al fianco di Bucci"

Paita commenta: "Massimo rispetto per quanto sta accadendo ad Azione in Liguria. Ora però al comune di Genova, con l'arrivo della consigliera Lodi, che si è iscritta al gruppo misto, è chiaro che Azione ha scelto di stare all'opposizione del sindaco Bucci". C'è da precisare che, alle ultime elezioni comunali, Calenda aveva espresso apprezzamento per l'attuale primo cittadino di centrodestra e quattro esponenti di Azione erano entrati nella lista di Genova Domani, pur senza simboli di partito.

La senatrice ribadisce invece il suo appoggio alla giunta (pure Italia Viva aveva deciso di correre senza simbolo per non farlo comparire accanto a quelli di Lega e FdI): “Noi rimaniamo al fianco dell'amministrazione, che secondo noi sta facendo bene, e non cambiamo idea perché siamo il centro e non nel campo largo”.

Richetti: "Noi all'opposizione a Genova e in Liguria"

A complicare le cose, in giornata, l'esponente e capogruppo alla Camera di Azione Matteo Richetti, che ha scritto sui social che "La nostra opposizione a Genova e in Liguria proseguirà con ancora più incisività: alternativi ai governi di destra guidati da Toti e Bucci". Succesivamente, in un'intervista a Primocanale, ha ribadito che "Azione non era tra i partiti che hanno sostenuto Bucci alle elezioni".

Gli eletti di Azione in Genova Domani ribadiscono: "Noi con Bucci"

Poco dopo è arrivata la precisazione dei membri di Azione eletti alle ultime amministrative nella lista Genova Domani, che smentiscono Richetti e dichiarano di voler continuare a sostenere Bucci (evidentemente in contrasto con le posizioni di Lodi e Rossetti).

"I consiglieri comunali e municipali aderenti ad Azione eletti nelle ultime amministrative a sostegno della candidatura di Marco Bucci a sindaco di Genova ribadiscono la scelta fatta tempo fa e sostenuta anche recentemente dal segretario del partito Carlo Calenda. In visita in città lo scorso giugno il segretario ha ribadito stima e sostegno al sindaco dichiarando, tra le altre cose: 'Mi sento affine a Bucci e lo vorrei in parlamento con me'" scrivono Lorenzo Pasi, consigliere comunale di Genova Domani e membro del direttivo regionale di Azione, Federico Barbieri, consigliere comunale di Genova Domani e iscritto ad Azione, Marco Santachiara, consigliere del municipio Levante e membro del direttivo regionale di Azione e Andrea Lemmi, consigliere del municipio Medio Ponente e membro del direttivo provinciale di Azione.

"Non capiamo di quale realtà stia parlando l’onorevole Matteo Richetti - continuano - quando dice che Azione è sempre stata all’opposizione del governo della città e della regione, sconfessando così la linea del nostro segretario Calenda".

I consiglieri infine invitano Lodi ad aderire al gruppo consiliare di Genova Domani, passando dunque alla maggioranza: "Restiamo coerenti al progetto di governo basato sulla buona amministrazione al quale stiamo attivamente contribuendo e per il quale i cittadini ci hanno espresso la loro fiducia. Invitiamo la nuova tesserata al nostro partito Cristina Lodi a fare altrettanto aderendo al più presto al gruppo di Genova Domani in consiglio comunale. Questo ci consentirà di dare ancora più forza a un progetto civico nato in città e che ha l’ambizione di trasformarsi in un laboratorio politico riformista e moderato di respiro regionale che guarda con favore all’operato del presidente Toti”.

Pd: "Continueremo insieme a portare avanti battaglie contro le politiche di Toti e Bucci"

In giornata sono arrivate anche le parole dei segretari Pd Davide Natale (Liguria) e Simone D'Angelo (Genova): "Apprendiamo con dispiacere la scelta del consigliere regionale Sergio Rossetti e della consigliera del Comune di Genova Cristina Lodi di lasciare il Partito Democratico. È una notizia che ci sorprende, visto il percorso di rilancio intrapreso in questi mesi nel Partito Democratico a ogni livello in Liguria, che ha visto il massimo coinvolgimento di tutte le anime che da sempre il nostro partito esprime, anche di coloro che oggi fanno una scelta diversa. Nonostante le strade si siano divise, le parole di Rossetti e Lodi di oggi ci danno la certezza che continueremo a portare avanti comuni battaglie in aula e sui territori contro le politiche di Toti e Bucci".

I due segretari dem concludono dicendosi convinti "che il Partito Democratico rappresenti oggi in Liguria l’unica casa certa per la costruzione di un’alternativa al malgoverno della destra. Il Partito Democratico continuerà anche su tutto il nostro territorio il suo cammino di inclusione, ascolto e sintesi tra storie diverse, in grado di guardare nella stessa direzione".