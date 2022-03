Elezioni comunali, ufficiale la data: quando si vota e dove

Le elezioni comunali si svolgeranno domenica 12 giugno. Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all'election day: oltre che per le elezioni amministrative si voterà anche per i cinque referendum sulla giustizia ammessi dalla Corte costituzionale. L'eventuale secondo turno delle amministrative è invece previsto per il 26 giugno.

Elezioni amministrative 2022: i comuni al voto

A Genova i cittadini sono chiamati al voto per decidere se confermare Marco Bucci o scegliere uno degli sfidanti, Ariel Dello Strologo per la coalizione progressista, Mattia Crucioli per "Uniti per la Costituzione" e Antonella Marras per la sinistra genovese (Partito Comunista Italiano, del Partito della Rifondazione Comunista e della Sinistra Anticapitalista). Si vota anche ad Arenzano, Ceranesi, Chiavari, Cicagna, Pieve Ligure e Rovegno. Solo a Genova e Chiavari è previsto un eventuale ballottaggio nel caso nessuno dei candidati raggiungesse la maggioranza assoluta (50%+1), negli altri Comuni sarà eletto al primo turno il candidato più votato, a meno che i due candidati più votati non ottengano lo stesso identico numero di voti.

Referendum sulla giustizia, per cosa si vota

I cinque quesiti ammessi dalla Corte costituzionale e che saranno oggetto del referendum sono: