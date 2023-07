Ambiente: il consiglio comunale unito contro la plastica monouso, tra "schiscetta" e stoviglioteche

Consiglio comunale unito contro la plastica monouso: è passata all'unanimità la delibera di proposta di adesione al manifesto #moNouso, elaborato da Anci, per la diffusione e il consolidamento dei modelli del riuso, proposta dai consiglieri comunali Arianna Viscogliosi (Vince Genova) e Federico Barbieri (Genova Domani). Due ordini del giorno sono stati presentati poi dalla consigliera comunale della lista Rossoverde Francesca Ghio, e sono stati approvati entrambi all'unanimità

"Siamo orgogliosi - ha detto Barbieri - di aver portato all'attenzione dei colleghi questa delibera, un vero e proprio manifesto politico. Per troppo tempo il Comune è rimasto in attesa di prendere decisioni che sono un atto dovuto di cambiare radicalmente la concezione di mondo sviluppata per oltre 50 anni in tutta la società occidentale. Porto con me una borraccia di alluminio che mi segue dal 2017, l'ho portata all'università, dimostra quanto sia cambiato per noi il concetto di economia: dobbiamo abbandonare il consumismo ultra capitalistico e ragionare con gli occhi di chi verrà dopo di noi".

Sulla delibera sono stati presentati due ordini del giorno dalla consigliera Ghio: uno chiede alla giunta di attivarsi per utilizzare fornitori che impieghino materiali riutilizzabili e a sostenere l'apertura di stoviglioteche su tutto il territorio comunale, implementando la creazione di una di queste strutture fruibili dai lavoratori comunali. "Sono ordini del giorno elaborati tramite il lavoro con associazioni del territorio - spiega Ghio -. Devo notare che molti eventi, grandi oppure interni al Comune, sono ancora dominati dalla plastica monouso".

Per quanto riguarda le stoviglioteche, nate a Faenza e già diffuse in altri luoghi d'Italia, sono zone interne ai luoghi di lavoro in cui si permette di condividere oggetti predisposti al consumo di cibo per evitare l'utilizzo della plastica o carta monouso: "Si tratterebbe semplicemente di replicare un modello già esistente, a Genova ne abbiamo già due" conclude Ghio.

Tre emendamenti invece sono stati presentati dal consigliere Filippo Bruzzone della lista Rossoverde, ma sono stati respinti. È stato aggiunto invece, nell'impegnativa del secondo ordine del giorno, un passaggio relativo all'incentivare l'uso della cosiddetta "schiscetta" per consumare il pasto senza utilizzare materiali monouso.