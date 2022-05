Bucci: "Posteggi gratis nella zona di corso Italia fino alla fine dei lavori"

"Parcheggi gratis nella zona di Corso Italia, fino alla fine dei lavori, per la stagione balneare". Lo ha annunciato Marco Bucci nel corso del consueto appuntamento settimanale della 'colazione col sindaco' rispondendo alle domande dei cittadini a Borgoratti.

"Al termine dei lavori per la pista ciclabile - ha spiegato il sindaco - i parcheggi saranno sempre gli stessi. Nei giorni scorsi abbiamo preso questa decisione con i balneari, per tutto il periodo dei lavori, dal primo giugno, non ci sarà bisogno del ticket per parcheggiare in corso Italia, il pagamento tornerà quando finiranno. Credo sia ingiusto far pagare in un periodo di disagi a causa del cantiere".

Sulle tempistiche il primo cittadino ha spiegato: "Ce la stiamo mettendo tutta per finire entro il 30 giugno invece che il 10 luglio come previsto, ma ci aggiorniamo di settimana in settimana".