Regione, malumori in casa Lega: si dimette la vicecapogruppo Mabel Riolfo

Malumori in casa Lega, in Regione: la consigliera Mabel Riolfo, vice capogruppo del Carroccio, ha infatti lasciato il partito entrando nel gruppo misto.

La decisione è stata confermata questa mattina in consiglio regionale con una dichiarazione ufficiale in cui, in sostanza, Riolfo ha detto che non sussistono a oggi le condizioni per la sua permanenza nel partito di Salvini, pur nella volontà di continuare a sostenere il presidente Toti.

Secondo indiscrezioni, Riolfo - originaria di Ventimiglia - si starebbe in realtà avvicinando a Forza Italia (in cui è rientrato di recente anche Angelo Vaccarezza) anche in vista delle prossime elezioni regionali. E la Lega si toglie qualche sassolino dalla scarpa: "Nel 2019 - fa sapere la segreteria imperiese dal Carroccio - l’avvocato Riolfo si è candidata alle elezioni comunali a Ventimiglia senza raggiungere i voti necessari per essere eletta. La Lega ha premiato i suoi sforzi ripescandola come assessore. L’anno successivo è stata candidata alle elezioni regionali: seconda per preferenze e prima dei non eletti, viene ripescata ancora una volta grazie alle dimissioni di Alessandro Piana nominato assessore. Alle ultime amministrative a Ventimiglia si candida e raccoglie meno voti rispetto al 2019. Nonostante tutto, di recente è stata anche valorizzata col ruolo di vice capogruppo in consiglio regionale. Riolfo ha rotto il patto con gli elettori, per questo non le resta che onorare il suo percorso con le dimissioni dal consiglio regionale".

E ancora, il capogruppo del Carroccio in Regione Stefano Mai: "La Lega non è una barca sulla quale si sale solo quando fa comodo e dalla quale si scende se il mare si agita".