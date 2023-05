"Cosa accadrà ai giardini Lennon?", polemiche in Regione sul nuovo casello di Pegli

Il progetto del nuovo casello di Genova Pegli, già affrontato in consiglio comunale, è approdato anche in consiglio regionale. Selena Candia (Lista Ferruccio Sansa presidente) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta se è noto, nel dettaglio, il cronoprogramma dei lavori e se i giardini John Lennon saranno in condizioni di sicurezza. La consigliera ha rilevato che il tracciato prevede il passaggio nell’area occupata dai giardini di Multedo e nei campi sportivi che si trovano nell’area interessata dal progetto.

L’assessore alle infrastrutture Giacomo Giampedrone ha precisato che il progetto sarà sottoposto a Via da parte del Ministero dell’Ambiente con un decreto ministeriale del 20 aprile scorso. "Da questa documentazione emerge - ha spiegato - una durata dei lavori di 38 mesi complessivi, ma non ci può essere una data precisa di avvio dei lavori fino a che non sarà conclusa la procedura di autorizzazione".

Risposte che non hanno soddisfatto la consigliera regionale Candia che, attraverso una nota, ha attaccato la giunta: "Nonostante la mia richiesta di dare informazioni chiare ai cittadini di Multedo sul progetto del nuovo casello autostradale di Genova Pegli, visto che insisterà sull'area dei giardini John Lennon, la Regione ha fatto capire che non se ne occuperà, lasciando tutto in mano ad Aspi".

"Il nuovo svincolo del casello autostradale sorgerà nell'area oggi occupata dai giardini John Lennon, uno spazio importante per tutti gli abitanti di Multedo - ha spiegato Candia -. Recentemente è stata bloccata l'assegnazione per l'utilizzo di quest'area perché è previsto il cantiere, ma essendo l'opera oggetto di Valutazione d'impatto ambientale, i lavori non dovrebbero iniziare prima della fine dell'estate".

"Stante questa situazione la Regione si sarebbe potuta fare parte attiva nel comunicare ai cittadini il cronoprogramma degli interventi e nel segnalare ad Aspi l'importanza dell'area che quindi dovrà essere restituita in totale sicurezza e con facilità di fruizione - ha aggiunto la consigliera regionale -. In previsione dell'estate sarebbe anche utile da parte della Regione un'informazione puntuale sulle tempistiche degli interventi per dare la possibilità a chi vive quei giardini di poter organizzare eventi come concerti e presentazioni di libri, e per permettere anche le attività all'aperto degli studenti e delle studentesse della scuola Alferi. La Regione - ha concluso Candia - avrebbe potuto fare tutto questo e anche di più per informare in modo puntuale i cittadini sui lavori che interesseranno l'area. Tuttavia abbiamo capito che, ancora una volta, preferisce demandare tutto ad Autostrade per l'Italia lasciando i cittadini soli e non adeguatamente informati".