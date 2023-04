Il casello di Pegli e i giardini John Lennon di Multedo, Lodi (Pd): "Devono rimanere così come sono"

"I giardini John Lennon non si devono toccare": esordisce così la consigliera comunale del Pd Cristina Lodi in Aula Rossa.

Al centro del dibattito in consiglio sono dunque finiti i giardini John Lennon di Multedo, che tra qualche mese saranno potenzialmente distrutti per far posto al nuovo tracciato del casello autostradale di Pegli, "un'opera che Autostrade per l'Italia definisce di interesse pubblico - dice Lodi - al punto da passare senza porsi alcun problema sopra a qualsiasi testa, a qualsiasi logica, a qualsiasi proprietà, sia privata che pubblica. Voglio essere certa che il Comune abbia detto ad Aspi che questo lavoro non va fatto così. Dobbiamo immaginare soluzioni per modificare quel casello con dei limiti, speriamo che innanzitutto il trasporto su camion venga ridotto con il trasferimento dei depositi chimici, e poi tuteliamo quel che è rimasto di Multedo".

L'assessore alla Viabilità Matteo Campora ha spiegato che "anche noi siamo dalla parte dei residenti, questo casello nuovo però porterà vantaggi importanti, toglierà parte del traffico da via dei Reggio, siamo certi che il nuovo progetto porterà miglioramenti alla vivibilità del quartiere". A oggi non è ancora stata aperta la conferenza dei servizi, in seguito l'assessore assicura che Comune, municipio e cittadini avranno la possibilità di esprimere valutazioni perché il progetto possa essere modificato.

"Ma il progetto - continua Campora - porterà vantaggi come il ripristino dei giardini comunali, il mantenimento delle alberature, nuove connessioni pedonali e aree verdi, il rifacimento delle vetuste strutture sportive, campi da padel, basket e volley. Andremo a separare il traffico convogliandolo sull'Aurelia, è un progetto con valenza positva ma che può essere migliorato".

"I giardini non devono essere ripristinati, devono essere mantenuti. Altrimenti con Aspi passeranno anni prima che vengano rifatti. È opportuno ribadire che i giardini devono rimanere così" ha sottolineato Cristina Lodi in risposta.