Costruzioni in aree inondabili in Liguria, petizione contro la giunta Toti: "Scelta folle"

Genova che Osa e Lista Sansa lanciano una petizione online contro il nuovo regolamento regionale dei Piani di bacino per le aree inondabili approvato dalla giunta regionale con il via libera dell''Autorità Distrettuale dell'Appennino Settentrionale.

"Chiediamo alla giunta Toti di stralciare la norma che consente nuove costruzioni in aree inondabili in Liguria - scrivono i promotori della petizione in una nota -. Pochi giorni fa la giunta Toti ha deciso di autorizzare le costruzioni in aree inondabili a basso rischio. È una follia - sostengono - in una regione che ha già subito più volte alluvioni devastanti.

Secondo il nuovo regolamento approvato dalla Regione Liguria in aree inondabili a minor pericolosità (basse velocità di scorrimento e basse altezze idriche per le piene cinquantennali) sarà possibile 'realizzare progetti e interventi di nuova costruzione'. "In Emilia a pochi chilometri da qui, sono tracimati 21 corsi d'acqua - attaccano Genova che Osa e Lista Sansa - devastando aree simili a quelle in cui Toti vorrebbe far costruire. Per l'ennesima volta si contano i morti, mentre gli esperti continuano a ribadire che certi fenomeni estremi diventeranno sempre più frequenti e l'unico modo per difendersi è fare scelte politiche di segno opposto a quelle della Regione. Queste scelte non devono passare sotto silenzio - concludono - puntiamo ad arrivare a mille firme entro sera per fare pressione su Toti per costringerlo a ritare questa norma folle".