Rapallo, il sindaco: "Ecco perché abbiamo deciso di abbandonare il bike sharing"

Nei giorni scorsi il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco è tornato sulla decisione, comunicata in precedenza, di fermare la sperimentazione del bike sharing nel Comune.

Il servizio, per quanto apprezzato soprattutto dai giovani, è stato oggetto di numerose critiche a causa di un alto numero di utenti indisciplinati che abbandonavano le bici ovunque (davanti all'ingresso di case e negozi, ma anche in autostrada) e dunque il primo cittadino ha deciso a malincuore di rinunciarvi.

È poi tornato sull'argomento: "È un servizio che ha visto la nostra amministrazione crederci fin dall'inizio, ma bisogna essere poi obiettivi e capacitarsi di cosa ha funzionato e cosa no. Quello che è accaduto qui ma anche in altre città è che si crea un disordine intollerabile, forse perché qui c'è anche poco spazio. Le bici vengono lasciate da tutte le parti".

Molti cittadini hanno chiesto a Bagnasco di lasciare il servizio e ricorrere alle multe: "Però non si può - ribatte lui - perché noi avevamo individuato aree in cui dovevano essere parcheggiate le bici, ma nel contratto le condizioni erano diverse. L'app in teoria non doveva chiudersi finché la bici non fosse stata posizionata nel posto consentito. Per fare un esempio, se l'utente non la parcheggia nel luogo preposto, l'applicazione non si chiude e il pagamento prosegue. Questo però non è accaduto purtroppo: queste bici si riescono a mettere ovunque terminando il noleggio, ed è difficile per la polizia locale risalire a chi ha preso una determinata bicicletta. Diventa una situazione ingestibile: peccato, perché il principio era sano, ma la gestione dell'app non ha funzionato e i mezzi sono stati abbandonati ovunque creando intralcio a molti".