Rapallo rinuncia al bike sharing: "Abbiamo trovato bici abbandonate persino in autostrada"

Stop al bike sharing a Rapallo a causa della maleducazione di molti utenti che "abbandonano" le bici noleggiate in maniera disordinata ovunque, pure in autostrada.

A comunicarlo è il sindaco Carlo Bagnasco che ha preso la decisione di fermare il servizio pur a malincuore, ammettendo che si tratta di una "sconfitta" per la sostenibilità: "Ritroviamo queste biciclette in ogni parte della città in maniera molto disordinata, e di conseguenza vengono abbandonate ovunque, ne abbiamo trovata una persino in autostrada, le cose più pazzesche. C'è anche chi ha provato a rubarle, un turista straniero ne aveva messa una sul tetto dell'auto per portarsela via. È successo di tutto, questo indica che non c'è quella maturità che permette una svolta nella mobilità. Questo mi dispiace, era un servizio apprezzato da molti, anche dai giovani".

L'idea era di poter girare per il Tigullio in bici in maniera comprensoriale, ma né le multe né le rimozioni sono servite, dunque il primo cittadino getta la spugna: "Era un'idea vincente, ma se gli utenti non riescono a darsi una regolata non possiamo rincorrere ogni bicicletta. Nei prossimi giorni, nella nostra città, il servizio terminerà".

Per la prima settimana di agosto, dunque, i rapporti con la società di bike sharing termineranno: "Non andremo avanti perché non ci sono le condizioni, le persone sono esasperate, trovano le bici ovunque, davanti ai portoni, all'ingresso delle attiività, specie in un territorio come il nostro in cui gli spazi sono stretti. Sono anche mezzi pesanti da spostare".

Non si esclude, comunque, in futuro di trovare un sistema diverso per incentivare la mobilità sostenibile: ma a cambiare, prima di tutto, sottolinea Bagnasco, dev'essere la mentalità degli utenti.