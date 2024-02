Metropolitana, in arrivo 14 nuovi treni di quarta generazione

Sono quattordici i treni di quarta generazione destinati alla metropolitana di Genova, ma per vederli in azione bisognerà aspettare: il primo entrerà in servizio il prossimo dicembre, mentre gli altri saranno poi aggiunti alla frequenza di uno al mese.

I mezzi - che saranno dotati di aria condizionata e di un sistema informativo per il pubblico - sono bidirezionali e lunghi 39 metri, composti da 4 semicasse con una capacità di 290 passeggeri (di cui 48 seduti), ma circoleranno in composizione doppia e dunque saranno più lunghi e arriveranno a poter ospitare 580 persone. Potranno comunque operare in accoppiata anche con i veicoli di terza generazione che sono già in servizio.

I treni saranno realizzati da Hitachi Rail, nello stabilimento di Pistoia recentemente visitato dall'assessore alla Mobilità Matteo Campora, insieme con diversi tecnici del Comune e di Amt.