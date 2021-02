Manuale del ciclismo urbano, una guida a tutto tondo per chi va in bici

Il manuale fornisce anche numerosi consigli su come scegliere la propria bici, come difendersi dai ladri, come pedalare nel traffico, come superare le salite genovesi e molto altro

Un'altra azione di Fiab Genova volta alla promozione della mobilità ciclista nella nostra città: è arrivata la terza edizione del Manuale del ciclismo urbano.

«Si sentiva il bisogno di uno strumento per informare correttamente chi usa la bici in città su diritti e doveri del ciclista. Questo anche per via dei numerosi nuovi utilizzatori di tale mezzo di trasporto - ha dichiarato Romolo Solari, presidente di Fiab Genova -. L'ultima edizione pubblicata risale a più di sei anni fa e possiamo dire che, almeno dal punto di vista della mobilità, da allora è cambiato il mondo. Già nel 2018, con la nuova legge quadro sulla mobilità ciclistica, dopo vent’anni di battaglie delle associazioni, Fiab in testa, il nostro Paese si dotava di uno strumento legislativo all’avanguardia nell’ambito della mobilità dolce. L’accelerazione è, poi, arrivata nel 2020, quando la necessità di ripensare la vita nelle città e delle persone per contrastare il covid ha fatto fare passi da gigante al nostro Paese nella direzione di una mobilità più sostenibile. Sono state introdotte nel nostro ordinamento le corsie ciclabili, le case avanzate per le bici, il senso unico eccetto bici, le strade a priorità ciclistica e così via».

A tutti è nota la rete ciclabile, in gran parte costituita dalle nuove corsie ciclabili, che sta costruendo il Comune di Genova, ma pochi ne conoscono le regole e le modalità di fruizione. Ecco che il Manuale del ciclismo urbano può aiutare a comprendere le novità introdotte in città. Lo stesso dedica otto pagine alle norme del codice della strada che riguardano la circolazione delle bici. Le norme vengono spiegate anche con l’ausilio di immagini e schemi come quello delle diverse tipologie di piste e corsie ciclabili esistenti.

Ma il manuale non è solo questo, fornisce numerosi consigli su come scegliere la propria bici, come difendersi dai ladri, come pedalare nel traffico, come superare le salite genovesi. La parte finale riporta le richieste di Fiab a Regione, Città Metropolitana e Comune e le numerose iniziative della Federazione sia a Genova che nel resto del Paese oltre che una carrellata delle altre associazioni e movimenti che si occupano di ciclabilità nella nostra città.

«Siamo un’associazione di promozione sociale, il manuale è stato stampato in 2.500 copie e finanziato con i fondi del 5 per mille che ci sono stati elargiti. Lo stesso verrà distribuito gratuitamente a chi ne farà richiesta oltre ad essere già presente su internet all’indirizzo https://bit.ly/manuale_ciclismo_urbano» spiega Solari.

