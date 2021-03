L'Università di Genova partecipa a FameLab Italia 2021

FameLab è la competizione internazionale di comunicazione della scienza, una gara di public speaking in cui i partecipanti avranno a disposizione 3 minuti per presentare un contenuto scientifico che appassiona, la propria ricerca o un tema di frontiera in campo scientifico e tecnologico.

La gara si svolge in 25 paesi in tutto il mondo e dal 2012 è anche in Italia. Nel nostro Paese, le selezioni nazionali si svolgono in 8 città italiane, tra cui Genova.

Ecco il calendario:

Ancona – 27 aprile

Brescia – 24 aprile

Camerino – 13 aprile

Catania – preselezione 23 aprile, selezione finale 28 aprile

Genova – preselezione 9 aprile, selezione finale 10 aprile

Pisa – 16 aprile

Sassari – preselezione 15 aprile, selezione finale 29 aprile

Trieste – 26 marzo

Per tutti gli iscritti è prevista una breve masterclass gratuita online durante la quale verranno illustrate le regole di FameLab Italia e forniti alcuni suggerimenti per la realizzazione delle presentazioni.

I primi due classificati di ogni selezione accederanno a una masterclass internazionale in comunicazione della scienza che si terrà a Perugia dal 13 al 15 maggio 2021 e alla finale nazionale in programma la prima settimana di giugno a Catania.

Il vincitore italiano gareggerà per diventare campione mondiale 2021 alla finale internazionale in programma in autunno.

La competizione è un evento speciale e originale per diffondere la propria attività di ricerca, una vetrina e un punto d'incontro internazionale per i giovani ricercatori, un'opportunità di formazione su alcune delle tecniche più efficaci di comunicazione in pubblico.

Nel 2019 a vincere era stata proprio una studentessa di Genova, Veronica Grieco. Veronica, studentessa di matematica generale e animatrice scientifica del Festival della Scienza, che ha potuto conoscere e divulgare il lato divertente della scienza, provando in prima persona a raccontarla.