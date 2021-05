Come fare il tutor universitario

C'è tempo fino alle ore 12 di lunedì 31 maggio per proporsi

Tutti coloro che vogliono fare i tutor universitari a Genova hanno tempo fino alle ore 12 di lunedì 31 maggio per presentare domanda di partecipazione al bando di selezione per le attività di tutorato 2021.

I profili sono:

Profilo A: Tutor didattici e tutor didattici del progetto A_Tutormat e tutor didattici alla pari per lo svolgimento di attività di tutorato e didattico-integrative, propedeutiche e di recupero

Profilo B: Tutor alla pari per lo svolgimento di attività di tutorato e didattico-integrative, propedeutiche e di recupero a favore di studenti disabili

Profilo C: Studenti tutor di accoglienza e studenti tutor del progetto C_Tutormat per lo svolgimento di attività di accompagnamento alle matricole

Occorre tenere in considerazione che è sospesa l'attività in presenza dei Tutor (tutti i profili: A, B e C) è consentita la sola attività a distanza.

