Hacking the City 2023: studenti e dottorandi al lavoro per un'economia circolare in città

Al centro, l’economia circolare in città. E 5 macro aree tematiche all’interno delle quali dovranno muoversi giovani attività imprenditoriali, per guidare il cambiamento, tramite sfide e proposte. L'Università di Genova ha confermato la sua partecipazione alla seconda edizione di Hacking the City – Design a Circular Future, un hackathon in programma il 9 e il 10 giugno 2023 rivolto a studentesse e studenti universitari di laurea triennale e magistrale, dottorandi e neolaureati di tutte le università Italiane.

L'evento

L’evento, organizzato da Tondo in collaborazione con Nodes e con il patrocinio di Fondazione Cariplo, si svolgerà in modalità ibrida, con sede fisica a Milano, Torino e Vicenza. È stato pensato per far nascere e concretizzare progetti che favoriscano l’implementazione dell’economia circolare nelle città in un processo di ridisegno e riprogettazione di queste.

I partecipanti avranno l'opportunità di sviluppare e definire la soluzione del proprio team e di presentarla ad una giuria di esperti alla fine del secondo giorno; la giuria analizzerà i progetti e nominerà le squadre vincitrici per ogni challenge. I meritevoli verranno poi premiati dalle aziende promotrici della challenge. Inoltre, la partecipazione all'hackathon permetterà agli studenti di conseguire la certificazione delle competenze open badge di Uni Torino.

Come partecipare

Chi vuole provare a competere può candidarsi, compilando il seguente form, indicando il proprio team o individualmente dal 2 al 31 maggio 2023. Per informazioni riguardanti le modalità di partecipazione e i premi, si consiglia di consultare il regolamento qui. Le squadre e le idee ammesse alla fase successiva potranno partecipare alle due giornate di Hackathon del 9 e 10 giugno 2023.