Calendario scolastico 2023-2024: quando inizia e finisce la scuola, giorni di festa e ponti

Gli studenti liguri torneranno sui banchi giovedì 14 settembre 2023. Dopo la meritata pausa estiva, riprende la routine di lezioni e verifiche scandita dal suono della campanella. Una routine che quest’anno si ripeterà per 208 giorni di attività didattica. Il calendario scolastico 2023/2024 per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Liguria, con inizio il 14 settembre e fine l’8 giugno 2024, prevede infatti la sospensione delle lezioni per tutte le domeniche, per le festività statali, nel periodo natalizio e in quello pasquale al quale si sommano alcuni giorni di vacanza stabiliti direttamente dalla Regione. Discorso diverso per le scuole dell’infanzia che termineranno sabato 29 giugno.

Per quanto riguarda i giorni di sospensione e i ponti, non sarà un anno fortunato come il 2022-2023, ma permetterà comunque agli studenti liguri di prendersi qualche pausa e riposarsi. Si farà vacanza dal 24 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 per Natale, dal 28 marzo al 2 aprile per Pasqua e dal 29 aprile al Primo Maggio con il ponte in occasione della festa del Lavoro.

I giorni di festa a livello nazionale

Mercoledì 1° novembre 2023: Tutti i Santi

Venerdì 8 dicembre 2023: Immacolata Concezione

Lunedì 25 dicembre 2023: Natale

Martedì 26 dicembre 2023: Santo Stefano

Lunedì 1° gennaio 2024: Capodanno

Sabato 6 gennaio 2024: Epifania

Domenica 31 marzo 2024: Pasqua

Lunedì 1° aprile 2024: Lunedì dell’Angelo

Giovedì 25 aprile 2024: Festa della Liberazione

Mercoledì 1° maggio 2024: Festa del Lavoro

Domenica 2 giugno 2024: Festa nazionale della Repubblica

La festa dell’Immacolata quest’anno cadrà di venerdì, dando la possibilità di fare un weekend lungo di riposo. Il 25 aprile, che sarà di giovedì, permetterà invece di fare ponte saltando solo un giorno. Niente pausa per la giornata della Repubblica, che nel 2024 coinciderà con una domenica.