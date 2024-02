Weekend a Genova e dintorni: Fiera di Sant'Agata, Mezza delle Due Perle, Corteo dei Magi, Fantozzi, Sbarassu e altro

Dopo le giornate di Chiavari e Rapallo, proseguono gli eventi fieristici nel genovese: questo fine settimana è la volta della Fiera di Sant'Agata, una delle più grandi e amate della città di Genova. A teatro sono in programma appuntamenti d'eccezione come quelli con Antonio Ornano e il mitico Ugo Fantozzi, mentre a Santa Margherita e Portofino si corre la Mezza delle due Perle. Dai concerti ai festival, tra cibo, intrattenimento, cultura, teatro e molto altro: ecco il meglio del weekend nella nostra consueta top 10 per non perdersi proprio nulla.

In caso di maltempo si consiglia di contattare gli organizzatori degli eventi per avere conferma dell'effettivo svolgimento.

Qui l'agenda completa con tutti gli eventi del fine settimana. Per gli amanti del cinema, a questo link la programmazione delle sale genovesi.

1. Fiera di Sant'Agata

Il quartiere di San Fruttuoso accoglie la tradizionale fiera attesissima dai genovesi. Circa 600 banchi dal food all’abbigliamento, dall’utensileria per la casa alle piante da terrazzo e da giardino. Scopri di più

2. Mezza Maratona delle Due Perle

Immancabile appuntamento sportivo a Santa Margherita con protagonisti di primo livello, nel weekend che propone anche la Portofino Run e Corrisanta: attività fisica per tutti i gusti e per tutti i livelli. Scopri di più

3. Corteo dei Magi e cerimonia Passaporto dei Presepi

Il classico corteo legato ai giorni dell'Epifania torna domenica dopo l'iniziale rinvio causa maltempo, nel giorno in cui vengono premiati i partecipanti all'iniziativa legata ai presepi genovesi. Scopri di più

4. “Fantozzi. Una tragedia”

Prosegue al Teatro Chiesa lo spettacolo diretto da Davide Livermore, con Gianni Fantoni nei panni del ragioniere più sfortunato d'Italia. Un sentito omaggio a Paolo Villaggio e alla sua immortale creazione. Scopri di più

5. Domenica al Museo

Come ogni prima domenica del mese, ingresso libero nei musei e nei luoghi della cultura statali. Scopri di più

6. “Harry e l'incantesimo del Lago Glaciale”

Due giorni nel Parco dell'Aveto dedicati ai fan del maghetto più amato del mondo, tra magia e divertimento. Scopri di più

7. Sbarassü

Tornano le imperdibili occasioni di acquisto nel centro storico chiavarese e sul lungomare. Scopri di più

8. Antonio Ornano

Il comico genovese arriva al Politeama con “OrnyFans – Vol. I”. Scopri di più

9. “Tabarca, l’Oltremare Genovese”

Dopo il recente appuntamento al Ducale, ecco al Galata Museo del Mare un nuovo convegno dedicato alla storia dell'antica Repubblica di Genova. Scopri di più

10. Pigiama party con Carolina e Nunù

Grande festa al cinema per tutti i bambini con Carolina Benvenga: si balla e si canta sulle note dello Zecchino d'Oro. Scopri di più