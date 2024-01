Mezza delle Due Perle, Portofino Run e Corrisanta: torna la festa di sport e solidarietà nel Tigullio

Si avvicina l'atteso appuntamento con la 17° Mezza Maratona Internazionale delle Due Perle, in programma a Santa Margherita Ligure domenica 4 febbraio con l’organizzazione dell’Atletica Due Perle, l’apporto organizzativo del comune di Santa Margherita Ligure e il patrocinio della Regione e dei comuni di “Santa” e di Portofino. La competizione è inserita nel calendario della Fidal nazionale. Non si tratta, però, solo di domenica, ma di un vero fine settimana, di un festival a passo di podismo, ritagliato su tutte le esigenze, dai semplici amatori, “tapascioni” in gergo, ai campioni, come ce ne sono stati tanti fin dalle prime edizioni.

Portofino Run e Corrisanta

Si inizia sabato 3 febbraio con l’undicesima Portofino Run di dieci chilometri (partenza ore 15 dal Castello). Un diecimila su strada con vedute eccezionali sull’Abbazia della Cervara, Paraggi, la ciassetta. Naturalmente è presente un livello tecnico di tutto rispetto con l’etiope Abebe Dawit Gashit nei panni del grande favorito. Fra le donne al via la piemontese Camilla Magliano, più volte azzurra di corsa in montagna e chilometro verticale: da seguire anche una specialista di valore nazionale come la toscana Margherita Cibei.

In contemporanea si svolge Corrisanta, camminata ludico motoria che ha attirato le simpatie di personaggi pubblici come l’assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Raoul Giampedrone, il vice sindaco di Santa Emanuele Cozzio e il portavoce di Giampedrone Vittorio Barani.

Mezza delle Due Perle

Inimitabile, attraente, dalle vedute favolose. È la Mezza Maratona internazionale delle Due Perle, che prende il via domenica 4 febbraio su un circuito di 21,096 chilometri, di due giri, fra Santa Margherita e Portofino (partenza ore 9 dal lungomare di Ghiaia). Si va verso un grande successo di iscritti provenienti, oltre che dalla Regione, anche da Piemonte, Lombardia, Veneto. Anche “valanga etiope” in questo caso, con il giovane di Addis Abeba Addis Chekol Mengistu, forte di 1h04’11”, in pole position. E non si scherza nemmeno fra le donne, con le connazionali Nigatu Tisasua Basazin e Shawel Emebet Yihune, runner emergenti: se la vedranno con l’eterna ragazza Valeria Straneo, un mito della maratona mondiale, detentrice del record del percorso, e di nuovo con Camilla Magliano, che cerca un’accoppiata di grande valore. Citazioni di merito per le genovesi Anna Bardelli e Maddalena Tixe. Vip e personaggi pubblici al via come l’armatore genovese Augusto Cosulich, affezionato alla gara (fa coppia con il figlio Timothy), il boxeur Giacobbe Fragomeni, ex campione mondiale di pugilato, e Marco Gabussi, assessore regionale del Piemonte ai trasporti, infrastrutture e Protezione civile, che partecipa con un gruppo di amici.

Solidarietà

Unica nel suo genere, la Mezza delle Due Perle, nel coniugare partecipazione, fascino ambientale, agonismo con la solidarietà e la fratellanza fra i popoli. In particolare, con le iscrizioni a Portofino Run, Corrisanta e Mezza delle Due Perle si potranno versare contributi volontari per l’associazione genovese Ignesa di Padre Felice, che da anni svolge attività di finanziamento per pozzi d’acqua e strutture scolastiche in Togo, nazione africana che ne ha disperato bisogno. Un pensiero e una buona azione per chi soffre.

Info e iscrizioni sul sito mezzadelledueperle.it

foto: fb@Mezza Maratona Internazionale delle due perle