Antonio Ornano al Politeama Genovese con “OrnyFans – Vol. I”

Ancora una volta Antonio Ornano sale sul palco del Politeama Genovese. Reduce dal successo di Zelig e Mai dire Gol, Ornano porta in scena “OrnyFans – Vol. I”, giovedì 1 e venerdì 2 febbraio, in attesa del “Volume II” in programma ad aprile.

Un greatest hits del comico genovese: i pezzi più amati del repertorio e qualche novità della sua stand-up comedy tanto caustica quanto esilarante, dalla dialettica tagliente e veloce, caricata a ritmo di Rock. Di Antonio Ornano, Carlo Turati, Simone Repetto e Matteo Monforte.

Biglietti disponibili presso la biglietteria, il botteghino on line del Politeama Genovese e il circuito online ticketone.