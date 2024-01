“Harry e l'incantesimo del Lago Glaciale”: due giorni di misteri e magie sul Lago delle Lame

Sabato 3 e domenica 4 febbraio presso il Lago delle Lame, Avventure Cittadine Genova, dopo il successo di numerose iniziative per grandi e piccini dedicati alla scuola di magia tra divertimento connesso alla specificità del territorio, alla storia e alla natura di ogni luogo, presenta “Harry e l'incantesimo del Lago Glaciale”.

Un weekend di esperienze da ricordare interamente ideate per tutti i fan – da zero a novantanove anni – e ispirate dalle avvincenti avventure nate dalla penna di J.K. Rowling: da laboratori pratici, incantesimi nel bosco, giochi, prove di abilità, esperienze sensoriali, scoperta degli animali totem per chi vuole vivere davvero l'emozione di sentirsi un vero mago e una vera strega. La cornice è un luogo unico al mondo che solo la Liguria può vantare: il Lago delle Lame e la sua foresta piena di meraviglia e mistero.

Grandi e piccini saranno invitati a indossare la divisa della casa di appartenenza e ad avere sempre a portata di mano la bacchetta magica e il taccuino per annotare tutti i segreti che verranno rivelati.

Programma

Sabato

15:00 - smistamento con il Cappello Parlante Case

15:30 - discesa con slittini e creazione pupazzo di neve magico

16:00 - Ollivander nel bosco: ognuno troverà la vera bacchetta magica nella foresta che terrà per l'esperienza magica, inoltre andremo alla ricerca della pietra delle lame per tenerla come talismano magico visita alla cascata magica di ghiaccio

17:00 - Lezione di Pozioni e biscotti magici delle case

18:00 - Alla scoperta del Lago Glaciale con i racconti di fronte al camino sotto la coperta gigante

19:30 - Cena con musica a tema e anagrammi da risolvere

A fine cena.... Incantesimo Expecto Patronum sul Lago e Disco Magic

Domenica

11:00 - Scopri il tuo Patronus nel Museo del parco e Oroscopo di Maghi e Streghe

12:30 - A pranzo con Minerva e tarocchi di Sibilla

14:30 - Incantesimo Finale

n.b. Alcuni contenuti potrebbero cambiare secondo meteo e presenza neve.

Contributo richiesto, comprensivo di:

*Animazione

*Cena

*Pernottamento

*Prima colazione

Adulti e ragazzi dai 12 anni in su: €85

Ragazzi dai 6 ai 12 anni: € 65

Bambini 4-5 anni: €40

Bambini 0-3 anni €5

Possibilità pranzo (su prenotazione): polentata con due tipi di sughi e bevande: €15/persona

Possibilità spazio camper: €12 al giorno + €5 a persona al giorno (attacco elettrico escluso) + cena €45

Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al numero 340 4910024

“Harry e l'incantesimo del Lago Glaciale” è un evento parodia dedicato ai fan di Harry Potter e non è avvallato o in alcun modo supportato direttamente o indirettamente da Warner Bros Entertainment, gli editori dei libri di Harry Potter, J. K. Rowling ed i loro rappresentanti. Ogni immagine o nome usato, sono usati solo per scopi di informazione. Harry Potter, i personaggi, i nomi, sono tutelati da marchi e o da diritti d’autore della Warner Bros Entertainment, Inc.HarryPotter Publishing Rights e (c) JK