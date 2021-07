Weekend, i migliori eventi a Genova e dintorni: concerti di Negrita, Bollani, Ministri, Frah Quintale, mercatini, e tanto altro

Gli eventi da non perdere da venerdì 16 a domenica 18 luglio 2021

Weekend ricco di eventi, soprattutto di concerti, quello che va da venerdì 16 a domenica 18 luglio 2021.

Ma c'è anche spazio per cultura e attualità, con la rassegna per il ventennale del G8. E poi ancora shopping, frittura di pesce, raduni, e tanto altro.

E se siete amanti del cinema all'aperto, a questo link trovate la programmazione di tutte le sale sotto le stelle a Genova e provincia.

Andiamo come di consueto a vedere i 10 eventi da non perdere in questo fine settimana di metà luglio.

1. "Genova '01 vent'anni dopo: un altro mondo è necessario". La rassegna per il ventennale del G8

Incontri, mostre, spettacoli: domenica inizia il progetto di oltre 30 organizzazioni e associazioni in collaborazione con Amnesty International Italia. Scopri di più

2. Concerto dei Negrita a Villa Serra

Venerdì sera nella cornice di Villa Serra di Comago, Sant'Olcese, arrivano i Negrita con il loro tour, nell'ambito del Goa-Boa Festival. Scopri di più

3. Stefano Bollani in concerto a Nervi

Venerdì sera ai Parchi di Nervi il celebre pianista si esibirà in "Piano variations on Jesus Christ Superstar", basato sul famoso musical. Scopri di più

4. I Ministri in concerto al Porto Antico

Domenica sera al Porto Antico, in occasione del Balena Festival, si esibiscono i Ministri che presenteranno l'Ep "Cronaca nera e musica leggera". Scopri di più

5. Fish & Djs: musica e frittura di pesce

Musica, frittura di pesce e degustazione di vini locali al Mercato dei Pescatori della Darsena con Sockslove e Lillo Carillo. Scopri di più

7. Concerto di Frah Quintale

Venerdì sera al Porto Antico suona Frah Quintale rivelazione della scena Street Pop italiana, che ha contribuito a delineare un nuovo genere. Scopri di più

8. Psicologi in concerto

Sabato sera Psicologi in concerto al Porto Antico per il Balena Festival: il duo mette a fuoco con semplicità emblemi e pensieri dell'adolescenza. Scopri di più

9. Mercatino creativo a Pegli

Sabato per tutto il giorno in piazza Rapisardi mercatino creativo con oggetti handmade per tutti gli amanti dello shopping. Scopri di più

10. Raduno di Vespe, Lambrette e moto d'epoca

Domenicanella zona sportiva di Ronco Scrivia si terrà il quarto raduno di Vespe, Lambrette e moto d'epoca. Scopri di più