I Negrita in concerto a Genova

Il 16 luglio 2021 al GoaBoa Festival, nella cornice di Villa Serra, arrivano i Negrita con il loro tour: un concerto in cui la scaletta sarà improntata sui nuovi successi e sulle canzoni più famose di sempre.

Nati, cresciuti e ostinatamente rimasti fedeli alla provincia d’Arezzo e uniti da un’amicizia e da una passione rare, i Negrita sono uno dei gruppi rock più influenti del panorama musicale italiano degli ultimi venticinque anni. Nonostante la continua evoluzione stilistica, il loro sound è rimasto unico e riconoscibile nel tempo.

In apertura, Sonosem: classe ‘98 è cresciuto con la chitarra in mano; suona, canta e scrive canzoni dai primi anni del liceo. Il progetto parte nel 2018, in collaborazione con l’amico e batterista Nicola Arecco, con l’esordio di “Anche Se” seguita da altri singoli e dal primo album autoprodotto e pubblicato per La Valigetta chiamato “Se Vai Via Tu” (2019). Attualmente lavora a nuove canzoni e un primo nuovo singolo “Troppo In Alto” è stato pubblicato in Aprile dall’etichetta Bunya Records di Torino.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...