Fish & djs: musica e frittura di pesce in Darsena con Sockslove e Lillo Carillo

Fritture di pesce e atmosfere calde, tra house music dal vivo, sapori del territorio e degustazioni di vini locali. Alle 18 di venerdì 16 luglio prosegue la quarta edizione di “Fish&Djs” al Mercato dei Pescatori della Darsena (calata Simone Vignoso) con i dj set live di Sockslove e Lillo Carillo. Serie di dieci eventi organizzati da Electropark, “Fish&Djs” è in programma per tutti i venerdì di luglio e settembre.

Al centro del quarto appuntamento stagionale con “Fish&Djs” un artista di Genova e uno di Milano. «Sono Sockslove e Lillo Carillo – racconta Alessandro Mazzone di Forevergreen.fm, direttore di Electropark – i protagonisti di venerdì 16 luglio: il primo è un artista i cui set vibrano tra semplicità e idiosincrasia, alternando grezzi riverberi rock alle più tondeggianti onde di synth. Lillo Carillo, invece, ha al centro della propria vita la ricerca musicale: è un sound designer per note aziende di moda italiane che, contemporaneamente, suona come dj a Milano. Il suo set? Un’altalenante carrellata musicale con come comune denominatore il funk».

L’edizione 2021 di “Fish&Djs” vede estendersi ulteriormente la portata dell’evento sulla Darsena, a partire dal Fish Lab, nuova struttura in bioedilizia e laboratorio di trasformazione e degustazione di pesce a miglio zero realizzato da Coldiretti Impresa Pesca e gestito dalla Cooperativa Pescatori Genovesi, dove si tengono degustazioni in programma dalle 19 alle 20. Le degustazioni di venerdì 16 luglio sono sui vini di Ca’ du Ferrà Wine & Tasting. La banchina antistante al Mercato dei pescatori è invece il "palco" dei dj set, con il mercato a fare da cassa di risonanza dove poter acquistare il fritto di pesce e le bevande.

Secondo step della stagione 2021 di Electropark, “Fish&Djs” è un format studiato per valorizzare con la musica elettronica il territorio e le risorse di cui dispone, come il commercio ittico e i produttori locali, in cui la cultura diventa la leva per favorire la rigenerazione e aumentare l'attrattività dello spazio pubblico della Darsena. «Dopo l’ottimo riscontro del “Grand Opening” di Electropark di metà giugno – conclude Alessandro Mazzone – proseguiamo la stagione con uno dei nostri appuntamenti più amati e seguiti in città: “Fish&Djs”. Abbiamo lavorato senza sosta per generare uno scenario molto europeo attraverso la valorizzazione dello spazio pubblico dal vivo, che rappresenti una soluzione ideale per trascorrere il venerdì sera in tranquillità e sicurezza, assaggiando il pescato del giorno, ascoltando musica elettronica e degustando vino e birra di produttori locali».

Electropark è realizzato da Forevergreen.fm, impresa culturale creativa attiva nel settore dello spettacolo dal vivo nel comparto della musica e della cultura contemporanea. Electropark è realizzato con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo nell'ambito del bando Performing Arts 2018-20 (maggior sostenitore), dal Goethe-Institut Genua, dal Comune di Genova. È realizzato in collaborazione con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Teatro Nazionale, Teatro della Tosse, Coldiretti Pesca Liguria, Mu.MA, Associazione Promotori del Mare, Suq Festival Teatro, Associazione Sarabanda, Associazione Officine Papage, Coordinamento Liguria Rainbow, Cooperativa il Ce.STO, Cooperativa Solidarietà e Lavoro, Dice, rete SMG Sistema Musica Genova, Rimorchiatori Riuniti e altri enti e associazioni.

L'ingresso a Fish&Djs è gratuito.

Per prenotare le degustazioni è necessario chiamare il 3515320035 (Barbara)

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...