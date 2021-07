"Genova '01 vent'anni dopo: un altro mondo è necessario". La rassegna per il ventennale del G8

Orario non disponibile

In occasione del ventennale dal G8 del 2001, oltre 30 organizzazioni e associazioni della società civile, nazionali e locali in collaborazione con Amnesty International Italia, hanno dato vita ad un progetto finalizzato, come spiegano loro, «a riflettere insieme su quali conseguenze ha avuto sul nostro presente la drammatica sottovalutazione delle domande poste dal movimento dei movimenti vent’anni fa».

L'obiettivo degli organizzatori è ragionare su due questioni centrali: «Il grave, accelerato e progressivo deterioramento dei diritti umani fondamentali, economici, sociali e culturali e naturalmente la relazione tra l’uso della forza e delle armi da parte delle forze dell’ordine e la garanzia dell’ordine pubblico costituzionale».

Le iniziative si svolgeranno tra il 18 e il 22 luglio in diversi luoghi della città: da Palazzo Ducale, al Circolo dell’Autorità Portuale, dai Giardini Luzzati a Music for Peace.

Il programma comprende conferenze, tavole rotonde, presentazioni di libri, mostre, spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche e un cammino urbano da Bolzaneto al centro cittadino, attraverso i luoghi simbolo del G8 del 2001 che verranno ripercorsi insieme a Repubblica Nomade.

Tra i numerosi ospiti si segnalano Vittorio Agnoletto, Ilaria Cucchi, Enrico Giovannini, Riccardo Noury, Mauro Palma, Francesca Re David, Padre Alex Zanotelli e Enrico Zucca, oltre a scrittori, registi e fumettisti italiani tra cui Zerocalcare.

La mostra Cassandra di Progetto Comunicazione e il Progetto Fotografico sulla Memoria di Wu-Ming e Terra Project, allestiti a Palazzo Ducale con il progetto artistico diffuso di Chan - Another World Now, saranno la cornice artistica del ciclo di iniziative

Nel rispetto delle norme anti-Covid19 la capienza delle sale del Palazzo Ducale è limitata pertanto è obbligatoria la prenotazione online sul sito della Fondazione Palazzo Ducale.