Stefano Bollani in concerto a Nervi con "Piano variations on Jesus Christ Superstar"

Stefano Bollani arriverà con il suo concerto a Genova venerdì 16 luglio, ai Parchi di Nervi, nell'ambito del Nervi Music Ballet Festival 2021.

Sul palco il celebre pianista porterà "Piano variations on Jesus Christ Superstar".

All’età di 14 anni Stefano Bollani vede il film "Jesus Christ Superstar". Si innamora immediatamente della musica, della storia, dell’atmosfera delle scene e del calore e della profondità dei forti personaggi a tutto tondo. Impara presto i testi delle canzoni, ma quasi non si azzarda a suonarne la musica in quanto troppo rispettoso dell’originale. Eppure ha una gran voglia di farlo. L’unica soluzione è creare una sua versione completamente diversa dall’originale.

Dopo oltre trent’anni a fare musica di ogni tipo, Bollani si decide a registrare la sua interpretazione del capolavoro di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice. “Ho scelto la forma del pianoforte solo, perché la storia d’amore è tra l’opera rock e me – spiega Bollani – e una storia d’amore cresce in bellezza se resta intima”. Grato per l’eccezionale permesso ricevuto da Andrew Lloyd Webber di reinterpretare la sua opera cult, si è liberamente, ma rispettosamente, avvicinato al capolavoro improvvisando sui motivi originali e sulle canzoni seguendo il suo guizzo giocoso e il suo spirito musicale, formato dalle tante tradizioni musicali, dai tanti generi e incontri che hanno influenzato, forgiato e consolidato quello che è considerato il suo linguaggio musicale. Anche durante i concerti, quando interpreta la sua versione di JCS, Bollani, che non sale mai sul palco con una scaletta predefinita, desidera rispettare la struttura narrativa di ciò che considera “la storia più affascinante mai raccontata” su amore e odio, fedeltà e tradimento, vita e morte.

Vuole che il suo pianoforte racconti e canti la storia, per veicolare le emozioni profonde e arcaiche, così come le domande estreme e senza risposta dell’opera originale. "Piano Variations on Jesus Christ Superstar" è stato lanciato a livello internazionale dall’etichetta di Bollani, Alobar, ad aprile 2020, 50 anni dopo il capolavoro di Lloyd Webber e Rice.