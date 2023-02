Omaggio a Genova, la danza incontra la Superba al Teatro Govi

Sabato 18 marzo alle ore 21 la danza sarà protagonista al Teatro Rina e Gilberto Govi di Genova Bolzaneto con lo spettacolo "Omaggio a Genova - La danza incontra la Superba".

La regia è di Roberta Conte, ballerina, coreografa e insegnante di spicco nel panorama genovese, Direttrice Artistica della scuola di danza Il Gatto Danzante e Coreografa del Teatro Govi. Parteciperanno alla serata 11 scuole del territorio, che presenteranno il loro racconto, la loro Genova che danza; vedremo sul palcoscenico del teatro i giovani allievi provenienti da Il Gatto Danzante, Danza Luccoli 23, Danza 3 Insoliti Movimenti, Nuova Alacritas, Spaziodanza, MAD Musica Arte Danza, ABCDanza, Studio Danza L2, Lineadanza, e dal Ponente Danzastudio Varazze e Passodanza Albisola; tutti presenteranno coreografie diverse e insolite per omaggiare la Superba.

Danzeranno il basilico, il blu jeans, i camalli, i caruggi e i torrenti, ma vedremo anche i luoghi della nostra città come le Mura di Malapaga. Diversi momenti saranno dedicati alla musica di Niccolò Paganini con la partecipazione del maestro Eliano Calamaro, nominato dal Sindaco Marco Bucci "Ambasciatore di Genova nel Mondo" (12 ottobre 2022). Danzerà la Croce di San Giorgio e non mancherà un omaggio alla luce di Genova, la Lanterna. La danza sarà accompagnata dai testi di Ivaldo Castellani, Direttore Artistico del Teatro Govi, che insieme a Simona Cannella racconterà diversi aspetti della città.

L'amore per la danza, per un'arte, che in questa serata costruirà una narrazione, lascerà un messaggio intorno alla nostra meravigliosa e stupenda città.