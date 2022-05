"Legalità, un percorso di crescita civile": presentazione del progetto dell'ic San Martino-Borgoratti

Nell'ambito delle celebrazioni per la Giornata della Legalità, lunedì 23 maggio 2022 alle 10,30 in piazza Remondini l'istituto comprensivo San Martino-Borgoratti presenta il progetto "Legalità: un percorso di crescita civile".

Tutto questo nell'anno in cui si celebra il trentesimo anniversario delle stragi di Capaci e via d'Amelio in cui persero la vita Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e le loro scorte formate dagli agenti della polizia di Stato, e in memoria di tutte le vittime di mafia.