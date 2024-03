Ex Ilva e Piaggio Aero, due giorni genovese per il ministro Urso

Venerdì 8 e sabato 9 marzo visita del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a Genova per le vertenze ex Ilva e Piaggio Aerospace. Per la Regione sarà presente il presidente, Giovanni Toti, insieme agli assessori allo Sviluppo economico, Alessio Piana, e al Lavoro, Augusto Sartori.

Venerdì il ministro Urso visiterà, insieme al presidente Toti, al sindaco di Genova Marco Bucci e ai commissari straordinari, lo stabilimento ex Ilva di Genova Cornigliano. Al termine è previsto un punto stampa.

A seguire, presso la prefettura di Genova, il ministro Urso parteciperà a un incontro sull'ex Ilva, alla presenza delle istituzioni locali, dei rappresentanti delle parti sociali e datoriali, oltre ai commissari straordinari.

Sabato Urso parteciperà al tavolo di aggiornamento sulla situazione e sulle prospettive di Piaggio Aerospace in amministrazione straordinaria. L'incontro si terrà nei locali dell'azienda, presso l'aeroporto di Genova: saranno presenti le rappresentanze delle organizzazioni sindacali e delle associazioni datoriali, oltre ai commissari straordinari Rossetti, Cosentino e Nicastro.