Piaggio Aero, un altro anno di amministrazione straordinaria

"Ho appreso con positività dalla risposta del ministro del made in Italy Adolfo Urso alla mia interrogazione dell'intenzione del governo a prorogare l'amministrazione straordinaria di Piaggio Aerospace per un altro anno, così come è emersa una chiara apertura nei confronti di Leonardo", commenta il deputato ligure del Partito Democratico Luca Pastorino, al termine del question time con il ministro Urso alla Camera sul futuro di Piaggio Aerospace. L'amministrazione straordinaria, iniziata nel 2018, sarebbe scaduta alla fine di maggio 2024.

"Il ministro ha concordato con me importanza e strategicità di Piaggio, così come si è detto convinto che Leonardo potrebbe giocare un ruolo fondamentale in questo contesto. Registro questa risposta come una promessa e mi auguro che il previsto appuntamento del ministro con i sindacati dei lavoratori di Piaggio Aerospace del prossimo sabato 9 marzo sia l'occasione per incontrare tutte le parti coinvolte".

"Aggiungo che quella di Leonardo è per noi la scelta più naturale sul territorio. Auspichiamo che sia presto perseguito l'obiettivo del coinvolgimento di una società pubblica e/o privata, per tutelare i livelli occupazionali di Piaggio, perché oggi l'azienda - numeri alla mano - è un'azienda che sta bene", conclude Pastorino.

La notizia è stata accolta in modo positivo anche in Regione. "L'attenzione del governo su Piaggio Aerospace, come ha potuto ben rappresentare il ministro alle Imprese e al Made in Italy Adolfo Urso rispondendo al question time alla Camera dei Deputati, resta altissima. Non solo perché ha affermato che sussistano i presupposti per la proroga di un ulteriore anno dell'amministrazione straordinaria, in scadenza a fine maggio, ma anche per aver sollecitato la governance di un soggetto pubblico del settore della Difesa, come Leonardo, a valutare l'opportunità di un possibile ingresso in azienda". È il commento dell'assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana.

"Una possibilità che, se in linea con le strategie di Leonardo, potrebbe davvero rappresentare un punto di svolta per il futuro dei siti produttivi di Villanova d'Albenga e di Genova, oltreché per il mantenimento dei livelli occupazionali. Sabato - aggiunge l'assessore Alessio Piana - il ministro Urso sarà in Liguria e avrà modo di confrontarsi in prima persona con le istituzioni locali, i lavoratori, le rappresentanze sindacali e le associazioni datoriali".

"Dialogo che in questi anni non abbiamo mai fatto mancare - conclude Piana - e che, recentemente, ci ha visto lavorare, come sistema Liguria, per traguardare una soluzione che potesse garantire la continuità occupazionale e la salvaguardia del valore strategico industriale che Piaggio Aerospace rappresenta in Liguria e in Italia. E siamo convinti che la strada tracciata dal Governo, e ribadita oggi dal ministro, sia quella giusta".