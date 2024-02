Ex Ilva, il ministro Urso incontra i lavoratori

Il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, sarà la prossima settimana in Liguria per incontrare i lavoratori dei siti produttivi dell'ex Ilva (Novi Ligure, Genova e Racconigi). Lo ha annunciato Urso incontrando a Taranto una rappresentanza dei lavoratori dell'impianto siderurgico. Urso sarà a Genova venerdì 8 marzo.

"Ho trovato per la prima volta un clima coeso - ha commentato Urso -, sia in fabbrica con gli operai e i sindacati sia con gli enti locali e con le associazioni di impresa a Taranto. Solo mantenendo l'industria siderurgica si potrà realizzare l'acciaio pulito, che serve all'industria automobilistica. I due dossier si tengono".

Nella giornata di oggi, giovedì 29 febbraio 2024, è in programma una breve riunione sul parere al decreto Ilva in Commissione Affari costituzionali.