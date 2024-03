Tunnel subportuale, iniziano i lavori

Oggi, lunedì 4 marzo, dalle ore 10 è in programma l'avvio dei lavori del tunnel subportuale di Genova, alla presenza del vice presidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.

L'appuntamento è nella sede della direzione di tronco in piazzale della Camionale 2, da dove avverrà il trasferimento con navette verso l'area di cantiere. A seguire, nella sede della prefettura di Genova, verrà siglato il protocollo di legalità.

Oltre ai ministri sono attesi il vice ministro Edoardo Rixi, il presidente della Regione, Giovanni Toti, il prefetto di Genova, Cinzia Torraco, il sindaco di Genova, Marco Bucci, il commissario straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Paolo Piacenza. Per Autostrade partecipano, tra gli altri, la presidente, Elisabetta Oliveri, e l'amministratore delegato, Roberto Tomasi.

"Non siamo contrari al tunnel subportuale. Siamo tuttavia convinti - dichiara il coordinatore provinciale del M5S Genova, Stefano Giordano - che, così come progettato, non risponda realmente alle esigenze viabilistiche della città e non sia in grado di ridurre entro il 2030 le emissioni 'climalteranti' del 55%".

"Al netto delle nostre osservazioni, depositate e puntualmente cestinate esattamente come è accaduto per svariati altri interventi, Genova fa ancora una volta i conti con progetti calati dall'alto e con un totale disinteresse per le istanze dei genovesi. Il risultato? Per ogni infrastruttura imposta senza percorsi partecipativi, ci sono almeno tre ricorsi al Tar, tutti autofinanziati dai cittadini", conclude Giordano.