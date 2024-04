Turismo, i dati della Regione: "A Genova strutture piene al 94%"

Regione Liguria ha fornito alcuni dati relativi alla presenza dei turisti in occasione del 'ponte lungo' tra il 25 aprile e il primo maggio. Strutture occupate per circa il 90% a Vernazza e Corniglia, all'85% per quello che riguarda invece il Ponente mentre a Genova si arriva addirittura al 94%. Affluenza significativa di turisti italiani e stranieri, infine, a Sestri Levante, Camogli, Portofino, Ventimiglia, Alassio e Finale Ligure.

"Quest'anno - commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti -, l'incertezza meteorologica favorisce le decisioni last minute. Tuttavia, ciò non ha affatto scoraggiato i turisti, principalmente italiani, che considerano la Liguria una destinazione ideale per le proprie vacanze, che siano di due giorni o di una settimana. Genova, poi, merita una particolare menzione poiché continua ad attrarre visitatori grazie alla sua vivace offerta di attività ed eventi culturali, confermando il successo delle politiche turistiche di una regione in costante espansione a prescindere dal meteo".

"Malgrado un meteo incerto la Liguria continua a essere una meta molto richiesta merito sia delle politiche promozionali messe in atto dalla Regione sia anche per una maggiore facilità a raggiungere le nostre località - aggiunge l'assessore al Turismo e ai Trasporti Augusto Sartori -. Ricordo che da un paio di settimane sono attivi i 'Treni del Mare' che garantiscono nuovi collegamenti in più per la Liguria con la Lombardia e il Piemonte. Per quel che riguarda la Lombardia sono ventuno i collegamenti aggiuntivi: dieci il sabato e undici nei giorni festivi grazie alla collaborazione fra Trenitalia, Trenord, Regione Liguria e Regione Lombardia. Per quel che riguarda il Piemonte sono 18 i collegamenti 'Ponente Line' programmati da Trenitalia con la Regione Piemonte tra Torino, Savona, Albenga e Imperia che si sommano ai 18 collegamenti giornalieri tra il capoluogo piemontese e Savona (di cui 6 proseguono fino a Ventimiglia con fermate nelle località della riviera di Ponente) e ai due treni in più per il 24 giugno tra Torino e Imperia".

