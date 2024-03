"Siamo tutti antifascisti", Salvini e Piantedosi contestati

Contestazione a Genova per il vice presidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, entrambi presenti in città per l'avvio dei lavori del tunnel subportuale.

I collettivi studenteschi 'Cambiare Rotta' e 'Osa' hanno protestato al grido di "siamo tutti antifascisti" davanti alla Prefettura, dove gli esponenti del governo stanno firmando con i sindacati il protocollo di legalità per i cantieri. L'ingresso è sbarrato da due blindati della Polizia, da transenne e agenti in assetto antisommossa.

Matteo Salvini ha replicato ai contestatori: "Qua si sono unite tutte le istituzioni nel nome del sì, i professionisti del no non hanno avuto la meglio - ha detto -. In democrazia è giusto che ognuno esprima le sue idee. Se queste idee - ha sottolineato il ministro -, come ho visto su un cartello portano a dire 'Salvini attento ancora fischia il vento' dico che nessuno ha nostalgia della violenza, degli anni di piombo e delle minacce".

Citando i recenti fatti di Pisa ha poi aggiunto: "Avere idee diverse è sacrosanto. Insultare, minacciare, bestemmiare, offendere le forze dell'ordine non è ammesso. Io sto sempre dalla parte degli uomini e delle donne in divisa: se qualcuno sbaglia, bisogna fare in modo che non sbagli più. Però, buttare nel pentolone della politica le forze dell'ordine non fa bene all'Italia. Quelli che minacciano non sono manifestanti".

