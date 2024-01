Ex Ilva: governo e sindacati a confronto, sullo sfondo l'amministrazione straordinaria

Un'altra giornata decisiva per il futuro dell'ex Ilva, con l'ipotesi amministrazione straordinaria, che si fa sempre più concreta. Dopo il fallimento del confronto tra Mittal e governo, oggi, giovedì 11 gennaio 2024, il nuovo faccia a faccia tra il governo e i sindacati Fiom, Fim, Uilm, Uglm e Usb, in cui l'esecutivo dovrebbe spiegare che strada intenderà intraprendere per il rilancio del sito siderurgico.

"Nell'informativa di stamattina in Senato - dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Giovanni Berrino, componente della commissione Lavoro - il ministro Urso ha toccato i punti fondamentali per il rilancio dell'industria siderurgica italiana. Il ministro ha ripercorso alcune parti fondamentali della storia recente dell'ex Ilva, dai provvedimenti del governo Conte, che l'hanno messa in difficoltà, al tentativo di Arcelor Mittal di affossare la siderurgia italiana, prediligendo la produzione all'estero".

"Ora si cambierà rotta. Cambierà la catena di comando - conclude Berrino - per rimettere le acciaierie di Taranto e Genova al centro della produzione nazionale. Sono molto fiducioso, dunque, sulla ripartenza dell'ex Ilva per tornare a livelli di produzione precedenti alla crisi, garantendo livelli occupazionali soddisfacenti".

Anche il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è intervenuto sulla vertenza a margine degli Stati generali dell'Ordine dei consulenti del lavoro. "Per l'Ilva - ha detto Tajani - mi sono battuto tantissimo come commissario europeo per fare un Piano europeo per l'acciaio e ritengo che si debba fare di tutto per salvare la più grande acciaieria dell'Europa. Il governo si sta muovendo bene, ci sono impegni da parte della società che di fatto ha guidato l'acciaieria. Sarebbe utile tentare ogni cosa per continuare a produrre acciaio in Italia".

Articolo in aggiornamento.