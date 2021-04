Carbonara Day: e sul web spunta la ricetta con il pesto alla genovese

Ogni zona d'Italia ha i suoi piatti della tradizione e a volte è meglio non fare troppe commistioni strane che potrebbero far storcere il naso agli amanti dei grandi classici regionali.

Prendiamo ad esempio due pilastri della cucina tradizionale: la pasta con il pesto in Liguria, e la carbonara nel Lazio. Ognuno di questi due primi ha le proprie peculiarità, il proprio gusto e i suoi ingredienti da selezionare e dosare attentamente. E va bene che restino due piatti distinti, buonissimi così. Ma se, invece, si incontrassero, anzi, si scontrassero? Probabilmente saremmo in molti, non proprio a torto, a storcere il naso: eppure, dirà qualcuno, sperimentazione e curiosità in cucina non devono mai mancare.

Forse però tutto sommato non siamo ancora pronti per la carbonara al pesto che viene proposta da alcuni siti web di cucina. Il procedimento, per gli audaci, è semplice: basta preparare la classica carbonara ma in questa versione, insieme alle uova, bisogna sbattere almeno tre cucchiai di pesto alla genovese. Una ricetta senza dubbi originale, ma anche un colpo al cuore per gli amanti della tradizione.

Per scoprire se pesto e carbonara possono stare nello stesso piatto, non resta che provare... con una buona dose di coraggio.