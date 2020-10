Entra da Zara, indossa paio di scarpe e tenta di uscire senza pagare

Nel corso del fine settimana appena passato i poliziotti delle volanti hanno denunciato per tentato furto aggravato un tunisino 28enne e per tentato furto un 50enne siciliano.

Nel primo episodio, intorno alle 17.40 di sabato 10 ottobre in via XX Settembre, il giovane, dopo aver indossato un paio di scarpe in vendita da Zara, senza corrisponderne il prezzo di 40 euro alle casse, si è diretto verso l'uscita dove è stato fermato da un addetto alla vigilanza.

Nel secondo episodio intorno alle 3.20 di domenica 11 ottobre al terminal traghetti, il 50enne, dopo aver nascosto due confezioni di Parmigiano nei pantaloni, si è recato alle casse per pagare solo una bottiglietta d'acqua. All'uscita è stato però fermato da un addetto alla vigilanza, che ha richiesto l'intervento della polizia.

Entrambi, con numerosi precedenti di polizia per reati della medesima natura, sono stati denunciati.