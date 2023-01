Zapata verso lo sgombero, fissato incontro con Bucci e Piciocchi

Giovedì 2 febbraio 2023 il sindaco di Genova, Marco Bucci, e il vice, Pietro Piciocchi, incontreranno alcuni ragazzi del centro sociale Zapata di Sampierdarena per un confronto. Ad annunciarlo è stato lo stesso Piciocchi in consiglio comunale, durante la seduta di martedì 31 gennaio 2023, nell'ambito di un'informativa, articolo 55, sul tema. In mattinata la consigliera Mariajosè Bruccoleri aveva deciso di trasformare la sua interpellanza in un articolo 55.

"Gli sgomberi sono l'extrema ratio - ha dichiarato Piciocchi in aula -. Il nostro vuole essere un approccio costruttivo per avere una città plurale, ma nel rispetto delle regole". L'amministrazione vuole sgomberare gli ex Magazzini del sale perché oggetto di un'imponente riqualificazione con fondi del Pnrr e perché una parte degli spazi dovrebbe andare all'Accademia Ligustica. Nei giorni scorsi è arrivata la notifica di ingiunzione di pagamento di quasi 120mila euro di arretrati al collettivo Zapata che gestisce lo spazio da quasi trent'anni.

Ma dal centro sociale contestano l'ammontare e chiedono con quali criteri sia stato fatto il conto. La questione economica è piuttosto complessa e resa ancor più intricata dall'intesa siglata a fine 2011 tra il Comune, quando il sindaco era Marta Vincenzi, e l'Associazione per la promozione di spazi sociali autogestiti, ideata da don Andrea Gallo: allora, a differenza degli altri centri sociali che rientravano nell'accordo, gli spazi occupati dallo Zapata appartenevano al Demanio e non al Comune, a cui sono passati in seguito.

"Il Comune - commentano da Sinistra Italiana - intende liberarsi di una consolidata realtà con più di 30 anni di attività, definendola 'non in linea con le esigenze della città'. Il Csoa Zapata è ormai indissolubilmente legato alla storia di Genova e influenza la vita cittadina con relazioni di ogni tipo, mettendo a disposizione della cittadinanza in modo totalmente gratuito, tempo, energia e professionalità".

"La giunta Bucci - conclude Sinistra Italiana - ha la volontà di distruggere questa idea alternativa di cultura, questo luogo di aggregazione sociale e dimostra solo indifferenza e ignoranza verso ciò che può significare il centro sociale per Genova, un luogo di solidarietà incondizionata per chi, oltre al profitto e alle speculazioni, vede anche un altro modo per vivere, anzi sopravvivere".

"La sinistra si ostina a difendere l'illegalità - dichiara in una nota il Gruppo Lega in Consiglio comunale -. Cultura, aggregazione e socialità sono possibili soltanto se alla base c'è il rispetto delle regole. Il Comune fa bene a sgomberare il centro sociale Zapata, uno spazio fatiscente, quello degli ex Magazzini del sale, occupato abusivamente da molti anni, e che sarà restituito alla città grazie a un'importante operazione di riqualificazione finanziata dai fondi del Pnrr".

"L'amministrazione pubblica deve farsi garante della legalità - prosegue la Lega -. Noi vogliamo tutelare chi rispetta le regole. Sono molte oggi le associazioni che si sono aggiudicate dei bandi, ma che a causa del caro bollette non riescono a pagare i canoni e rischiano lo sfratto. Non si possono fare figli e figliastri. Le regole devono essere uguali per tutti. Perché solo quando c'è il rispetto della legge si può parlare di uno spazio di sana aggregazione sociale. Per questo la Lega chiede da tempo anche lo sgombero dello Zapata".

"Come per il Lagaccio - conclude la Lega -, dove a ottobre del 2021 è stato sgomberato il centro sociale Terra di Nessuno, e dove ricordo che gli occupanti giocavano a freccette bersagliando le teste dei politici locali e nazionali, auspichiamo che il superamento definitivo delle strutture occupate abusivamente potrà portare all'attuazione di tutte le opere necessarie alla riqualificazione del quartiere".