Facebook, Instagram e WhatsApp non funzionano: sistemi in down

Facebook, Instagram e WhatsApp hanno smesso di funzionare.

A complicare una giornata di allerta rossa sulla Liguria, si è aggiunto il down dei principali sistemi di messaggistica e comunicazione. Ma il disservizio non è colpa del maltempo, come comunicato dall'azienda di Zuckerberg si tratterebbe di un problema tecnico: "Siamo consapevoli che alcune persone stanno riscontrando problemi in questo momento. Stiamo lavorando per riportare le cose alla normalità e invieremo un aggiornamento qui il prima possibile. Grazie per la vostra pazienza!", è stato comunicato tramite i canali Twitter.

Fino al ripristino del servizio, l'alternativa per rimanere in contatto è Telegram dove è attivo anche il canale del comune di Genova per le informazioni sulla viabilità e allerta meteo.