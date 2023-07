Waterfront, come sarà la Casa Vela: ospiterà la Fiv e aprirà una nuova passeggiata sul mare

È stato presentato martedì 18 luglio il progetto di Casa Vela, la funzione più pubblica e prominente sul mare del Waterfront di Levante. La struttura ospiterà il centro federale della Fiv, progettato secondo gli standard internazionali di World Sailing, l’associazione mondiale della vela riconosciuta dall’International Olympic Committee.

Autore del progetto è lo studio Obr degli architetti Paolo Brescia e Tommaso Principi che hanno voluto estendere l’urbanità di Genova sul mare avviata dal Waterfront di Renzo Piano, trasformando la diga sottoflutti all’ingresso del porto in un nuovo affaccio della città sul mare.

I lavori costeranno circa 7,5 milioni di euro (di cui 4 da fondi Pnrr e il resto dal Comune). I lavori, della durata di un anno e mezzo, dovrebbero iniziare in autunno.

L’intervento prevede la demolizione del manufatto edilizio esistente sopra la diga a favore di una nuova passeggiata pubblica sul mare, in continuità con il grande asse urbano nord sud dalla stazione di Brignole lungo viale Brigate Partigiane, perpendicolare a quello est ovest del parco lineare del Waterfront di Levante da Boccadasse al Porto Antico.

“La Casa Vela - spiega il sindaco Marco Bucci - è una nuova area del Waterfront di Levante che diventerà un punto di riferimento per le attività veliche nella nostra città. Uno spazio aperto a tutti, non solo agli appassionati di vela, agli atleti e ai tecnici, ma anche a chi vuole semplicemente godersi un luogo unico affacciato sul mare: uno spazio a disposizione dei genovesi e dei turisti. Ringrazio tutti gli enti che partecipano alla realizzazione di questa ambiziosa opera che permetterà a Genova di consolidare il proprio ruolo di capitale della vela. Un settore che con The Ocean Race ha dimostrato tutte le proprie potenzialità e che in futuro vedrà Genova sempre più protagonista”.

La passeggiata pubblica definisce la piazza del Mare, vero e proprio belvedere affacciato sui campi di regata che si disputeranno davanti a Genova, pensato come una sorta di “stadio della vela”. Sotto la piazza, protetti dalla diga e affacciati verso la darsena interna, vi sono gli spazi operativi della Fiv con la sala polivalente, la biblioteca del mare, il centro medico, la palestra, gli spogliatoti e le foresterie degli atleti. Sopra la piazza si erge una piccola emergenza, una sorta di vedetta sul mare, che ospita il baretto panoramico con i tavolini all’aperto, protetto da un campo fotovoltaico, una sorta di flying carpet di 400 mq che, mentre protegge dal sole diretto e dalle intemperie, contribuisce al soddisfacimento energetico. A caratterizzare la Piazza del Mare è l’installazione multisensoriale della Piazza del Vento, l’opera pubblica ideata da Obr nel 2017 per dialogare con i fenomeni naturali: il sole, il mare e il vento. Lo spazio esistente (circa 12.000 mq) tra la Casa Vela e la darsena diventerà il piazzale delle derive, adibito a ospitare le imbarcazioni degli atleti e dimensionato per grandi eventi internazionali.

Paolo Brescia, architetto di Obr, commenta: “La Casa Vela rappresenta la funzione più pubblica e prominente sul mare del Waterfront di Levante di Renzo Piano. Con la Casa Vela vogliamo promuovere una forte urbanità di Genova sul mare, affrontando il tema del porto a partire dalla città, nel delicatissimo confine tra terra e mare, togliendo anziché aggiungendo, e trasformando la diga sottoflutti all’ingresso del porto in un nuovo affaccio della città sul mare”.

Il progetto di Casa Vela segue la strategia energetico-ambientale Zeb Zero Energy Building, impostando una sinergia tra le componenti naturali che caratterizzano il litorale, senza ricorso a sistemi di generazione a fonti fossili, ma privilegiando le fonti rinnovabili.

Più che un edificio isolato, è pensato come un “sistema aperto”, caratterizzato da un’architettura dialogica che, partendo dall’ascolto di chi la frequenterà, lavora sul tempo, prima ancora che sullo spazio, accettando i futuri cambiamenti e rispondendo ai mutevoli desideri dei suoi “abitanti”.

Tra gli scopi sociali dello spazio c'è anche quello dello sport per tutti: raccontare le storie di chi - grazie allo sport - ha avuto delle opportunità di rinascita crea una visione dello sport che include, grazie a protagonisti a cui dare voce attraverso la loro testimonianza, stimolando l’emulazione di esempi positivi. Secondo questa finalità, Casa Vela si propone il coinvolgimento dei giovani, promuovendo un dialogo intergenerazionale fondato sulla passione e il lavorare in squadra. La missione dello spazio è trasversale rispetto agli eventi sportivi, educando i giovani alla costruzione di una società fondata su valori etici e morali duraturi.

“Questo progetto - dice Francesco Ettorre, Presidente Fiv - diventerà una realtà grazie al sostegno del Comune e alla nostra determinazione nel promuovere la vela italiana e internazionale. La Casa della Vela rappresenterà un punto di svolta per il nostro sport: un luogo di formazione, eccellenza e passione. Genova sarà al centro degli eventi velici internazionali, attirando atleti e appassionati da tutto il mondo”.

Continua Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria: “Un progetto che è un omaggio all’elemento attorno a cui ruota la vita, l’orizzonte, la prospettiva di ogni ligure: il mare. Punto di riferimento, fonte di lavoro e ricchezza, icona. Il progetto del Waterfront di Levante vuole integrare, e sta concretamente integrando sempre di più Genova con il mare: un risultato che sarà ancora più affascinante grazie alla nuova passeggiata pubblica, vera e propria Piazza del Mare”.