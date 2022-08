Voltri, tende in spiaggia: interviene la polizia locale. Fontana: "Lavoreremo per rendere il litorale più sicuro"

"Situazione critica sulla spiaggia": non usa mezzi termini la vice presidente del municipio Ponente Lorella Fontana per descrivere la gestione della sicurezza alla vigilia di Ferragosto sull'arenile di Voltri, dove si sta ripresentando l'annoso problema delle tende e dei bivacchi. E la giunta Barbazza promette di lavorare per risolvere la questione 'alla radice' in tempo per la prossima estate, magari con l'aiuto di spiagge libere attrezzate.

Domenica mattina, intorno alle 11, la polizia locale è intervenuta per far smontare alcune tende sul litorale dietro al supermercato Pam (quattro sanzioni), e sono state anche multate altre persone che stavano allestendo un barbecue dietro la caserma dei carabinieri.

"Da settembre - spiega Fontana - lavoreremo per risolvere strutturalmente il problema in tempo per la prossima estate. Si ringraziano gli agenti e il comando della polizia locale per la collaborazione. Ricordo che per i problemi di ordine pubblico la competenza è delle forze dell'ordine il cui input dipende dalla Prefettura".

Si torna così a parlare del problema sicurezza sulla spiaggia di Voltri: un disincentivo era arrivato dall'istituzione di pattugliamenti estivi con carabinieri, guardia costiera, polizia locale e di Stato, un segnale per far capire che l'arenile era controllato. Adesso l'obiettivo della giunta è lavorare per cercare di risolvere il problema più a fondo: "I 'pattuglioni' ci sono stati fino alla settimana scorsa - dice Fontana a GenovaToday - ma il periodo di Ferragosto è più critico. Siamo comunque in costante contatto con la polizia locale che ringraziamo e che tornerà a controllare la spiaggia anche nel pomeriggio. Però il nostro impegno è lavorare, da settembre, per risolvere strutturalmente il problema in tempo per la prossima estate". Qualcosa di più rispetto ai pattugliamenti: "L'obiettivo è rendere il litorale più accogliente per tutti, dando allo stesso tempo l'idea di un maggior controllo, in modo da non lasciarlo in balia di chi non si comporta secondo le regole. Un'ipotesi potrebbe essere quella delle spiagge libere attrezzate".