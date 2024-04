Università, a Villa Imperiale le lezioni di scienze motorie

Villa Imperiale ospiterà le lezioni del corso di laurea in Scienze motorie, sport e salute. Il Comune di Genova e l'Università hanno infatti sottoscritto la concessione della sala Cambiaso, all'interno della biblioteca Lercari a San Fruttuoso. In questi giorni, e per tutto il secondo semestre dell'attuale anno accademico, la sala da circa cento posti ospiterà studenti e studentesse del primo anno per due mattine a settimana con le lezioni di valutazione funzionale nello sport, di pianificazione e programmazione dell'allenamento, aspetti funzionali dell'attività sportiva e fisiopatologia cardiovascolare. Il contratto di concessione a titolo gratuito (con rimborso forfettario delle spese relative a utenze e pulizie) è stato avviato in via sperimentale, per un iniziale periodo di 12 mesi, prorogabili di ulteriori 3 anni.

Il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi spiega: "Abbiamo accolto con entusiasmo l’idea del rettore Delfino di ampliare la collaborazione, lavorando in sinergia per la creazione di un campus diffuso in tutta la città. Su ville e palazzi storici delle delegazioni abbiamo avviato, grazie alle risorse intercettate sul Pnrr, un’importante opera di riqualificazione con un’attenzione particolare alla destinazione culturale e sociale perché possano tornare a essere luoghi vivi, di aggregazione, soprattutto giovanile e restituendoli quindi alla fruizione delle nuove generazioni".

Il rettore Federico Delfino aggiunge: "La presenza diffusa dell’Università in città contribuisce alla valorizzazione di spazi di alto valore culturale, stimola l’aggregazione e vivacizza i quartieri con l’afflusso di studentesse, studenti e docenti, oltre a promuovere un indotto di attività economiche, Ringrazio Comune e Municipio III Bassa Val Bisagno per la pronta collaborazione che va proprio nella direzione auspicata dall'Ateneo di fare di Genova una città dove i giovani portano nuove idee e un rinnovato impulso per la crescita del tessuto sociale".

Conclude Angelo Guidi, presidente del Municipio Bassa Val Bisagno: "Ci siamo attivati subito nell'individuare all'interno del nostro territorio quegli spazi che potessero ospitare attività didattica: Villa Imperiale e in particolare il salone della Biblioteca Lercari offre uno spazio che può assolvere questa funzione, considerando anche la vicinanza rispetto all'area della Facoltà di Medicina. Ospitare lezioni universitarie ha un forte valore aggiunto per il nostro territorio: la presenza di studenti nel nostro quartiere può attivare un processo virtuoso di frequentazione degli spazi e delle attività commerciali limitrofe, oltre che potenzialmente innescare processi di valorizzazione degli immobili circostanti, fungendo da volano alla crescita del quartiere".

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp