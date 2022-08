Si tuffa nel torrente ma sbatte la testa e si ferisce gravemente

I vigili del fuoco hanno soccorso un ragazzo che, tuffandosi nel fiume per fare un bagno, ha sbattuto la testa.

Impegnato in un bagno presso alcune pozze formate dal torrente Varenna, vicino a San Carlo di Cese, a Genova, un giovane, tuffandosi, ha battuto la testa procurandosi una grave ferita con conseguente stato confusionale.

La squadra di Multedo, giunta sul posto, ha dovuto dapprima posizionare la scala in dotazione in modo che facesse da passerella per raggiungere la sponda opposta a quella direttamente accessibile. Una voilta stabilizzato a livello sanitario, è stato posto sulla barella da trasporto in montagna e, grazie all'improvvisato ponte, condotto all'ambulanza per il trasporto all'ospedale.