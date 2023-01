VIDEO | La mareggiata tra corso Italia e Boccadasse

Forte mareggiata sulla costa genovese anche mercoledì 18 gennaio 2023, come previsto da Arpal il mare si è ingrossato a partire dalla serata di martedì causando anche alcuni danni. Prima nel Tigullio tra Chiavari e Sestri Levante e poi a Sturla dove la furia delle onde ha distrutto alcune strutture della Sportiva Sturla: spogliatoi, centrale termica e impianti di areazione (a questo link l'articolo completo). Rimangono in vigore alcuni divieti disposti dalla protezione civile per ragioni di sicurezza.

Anche a Boccadasse, dove da tempo residenti e Pro Loco esprimono preoccupazione chiedendo la costruzione di una diga soffolta, il mare sembra più grosso rispetto alla giornata di lunedì 16 gennaio 2023, alcuni pescatori hanno portato le barche nel primo tratto di strada che sale dal borgo, in spiaggia sono visibili detriti portati dal mare, tronchi e assi di legno. Per il momento continua a resistere la bandiera del Genoa sullo scoglio, al centro di un esposto nelle scorse settimane. Il vessillo era stato rimosso in via precauzionale, poi era stato nuovamente issato dai tifosi. Qualche spruzzo anche in corso Italia.

