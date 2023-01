Mareggiata sulla costa: danni, divieti e previsioni

Come previsto da Arpal la mareggiata è ripresa sulla costa tra la serata di martedì 17 e mercoledì 18 gennaio 2023, nel Tigullio si sono anche verificati alcuni problemi tra Chiavari e Sestri Levante (a questo link l'approfondimento) mentre a Genova l'acqua è arrivata a bagnare anche la strada soprattutto tra Sturla e Quarto, qualche spruzzo anche in corso Italia. Problemi per la sportiva Sturla, il mare ha danneggiato spogliatoi, centrale termica e impianti di areazione. Il segretario Massimiliano Omero ha lanciato l'ennesimo grido d'allarme: "Da anni chiediamo aiuto alle istituzioni per avere protezione lato mare - afferma il segretario Massimiliano Omero - Per noi dover ricominciare da capo ogni volta zero è complicato. Alle istituzioni rivolgiamo nuovamente il nostro appello, a maggior ragione in questo drammatico momento". (a questo link l'articolo completo).

Anche a Boccadasse, dove da tempo residenti e Pro Loco esprimono preoccupazione chiedendo la costruzione di una diga soffolta, il mare sembra più grosso rispetto alla giornata di lunedì 16 gennaio 2023, alcuni pescatori hanno portato le barche nel primo tratto di strada che sale dal borgo, in spiaggia sono visibili detriti portati dal mare, tronchi e assi di legno. Per il momento continua a resistere la bandiera del Genoa sullo scoglio, al centro di un esposto nelle scorse settimane. Il vessillo era stato rimosso in via precauzionale, poi era stato nuovamente issato dai tifosi.

Le previsioni di Arpal

Secondo quanto spiegato da Arpal, la mareggiata in corso è l'elemento per il momento più significativo di questa fase meteorologica sulla Liguria, il periodo di picco, ovvero il tempo che intercorre tra la cresta di un'onda e la successiva, ha toccato nelle scorse ore un massimo di 10-12 secondi; un elemento questo che indica l'energia con il quale il mare tocca la terraferma e i manufatti su essa presenti. La lenta diminuzione del moto ondoso è prevista a partire da ponente nel pomeriggio di mercoledì 18 gennaio 2023.

I divieti

Rimane in vigore l’ordinanza n. 9 del 18 gennaio 2017 che stabilisce misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità. In particolare, si ordina di evitare il transito o la permanenza nei luoghi maggiormente esposti al rischio prospicienti la battigia (arenili, scogliere ecc…), che potranno essere segnalati in prossimità degli accessi al mare ed alle scogliere, pubblici o in concessione aperti al pubblico, del territorio comunale con cartellonistica informativa.

Viene disposta per tutti i cittadini l’osservanza delle seguenti regole: prestare la massima cautela nell’avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere, sia a piedi che alla guida di un veicolo; evitare di sostare sul litorale, sulle strade costiere e a maggior ragione su moli e pontili; seguire le indicazioni fornite dalle autorità, in particolare prestando attenzione alle pubblicazione sul sito https://www.arpal.liguria.it/tematiche/meteo/bollettino-liguria.html di Arpal; evitare la balneazione e l'uso delle imbarcazioni e assicurare preventivamente le barche e le strutture presenti sulle spiagge e nelle aree portuali; mettere in sicurezza, assicurandoli o rimuovendoli dalle aree esposte alla mareggiata, tutti gli oggetti che possono essere investiti dalla mareggiata e che possono arrecare danno all’incolumità delle persone, quali ad esempio strutture mobili, specie quelle che prevedono la presenza di teli o tendoni, impalcature, gazebo, strutture espositive o commerciali temporanee; poiché le mareggiate sono sovente associate a una forte ventilazione, prestare attenzione anche ai possibili danni derivanti dal rischio vento (possibile distacco e caduta di oggetti esposti o sospesi, rottura di rami o alberi).