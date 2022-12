Boccadasse, rimossa la bandiera del Genoa dallo scoglio dopo un esposto

Sullo scoglio davanti alla spiaggia di Boccadasse non sventola più la bandiera del Genoa, tradizione iniziata negli anni '70 e spesso al centro di polemiche in uno degli angoli più caratteristici di Genova.

L'ultima volta che era sparita, a causa di una mareggiata, era stato mister Blessin a issare un nuovo vessillo insieme ai pescatori della zona, questa volta sembra invece esserci un esposto in procura alla base della rimozione, probabilmente da parte di qualche tifoso della Sampdoria.

Si tratta di una tradizione di lungo corso, a volte minacciata dagli sfottò di alcuni tifosi blucerchiati, dopo l'ultima retrocessione qualcuno avevano issato una grossa B al posto della bandiera, in altre occasioni ignoti l'avevano sostituita con un vessillo blucerchiato, altre volte era invece stata divelta. Alla fine era sempre stata rimessa al proprio posto, diventando protagonista degli scatti fotografici di visitatori e turisti.

Quello che è certo è che la bandiera del Grifone, nella mattinata di mercoledì 21 dicembre 2022, non sventola più, è stata rimossa in via precauzionale in attesa di sviluppi sulla vicenda, che ha stupito gli abitanti e le associazioni della zona.